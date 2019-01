Warum schreibst du nicht zurück?

Das Warten auf eine Nachricht kann zur Qual werden. Besonders schlimm ist es nach einem schönen ersten Date. «Danke für das Treffen heute. Hättest du Lust, mich wiederzusehen?», schreibst du in deiner Whatsapp-Nachricht – und dann bleibt die Antwort einfach aus. Die Uhr tickt, die Konzentration im Alltag schwindet – und der Aktivitätsstatus des Schwarms wird hundertmal überprüft.

Ist die Person online, antwortet aber nicht, beginnt das Kopfkino und ein schlechtes Bauchgefühl überkommt einen: «Er hat eben doch kein Interesse, ich war ihm zu langweilig» oder: «Sie ist sicher schon mit dem nächsten Date beschäftigt und will mich nie wieder sehen.»

Doch auch die beste Freundin oder der kleine Bruder antwortet manchmal stundenlang nicht. Schnell fragen wir uns: «Habe ich etwas Falsches gesagt und sie damit verletzt?» Oder: «Er wollte doch heute Ski fahren gehen, ob ihm etwas zugestossen ist?» In Zeiten von Whatsapp kann eine Antwort immer und überall verfasst werden, deshalb ist es umso schlimmer für uns, wenn sie ausbleibt.

Unverbindliche Kommunikation

«Per Whatsapp kommunizieren wir unverbindlicher als direkt oder am Telefon. Bezüglich Antwortgeschwindigkeit gibt es keine klaren Regeln und unterschiedliche Erwartungen. Das führt zu Unsicherheiten», sagt Social-Media-Experte Philippe Wampfler. Es gebe verschiedene Gründe dafür, wieso jemand nicht gleich antworte. Bei weniger wichtigen Nachrichten gehe es manchmal schlicht vergessen: «Vielleicht sitzt man mit einem Kollegen beim Mittagessen und schaut nur beiläufig auf sein Handy. Man nimmt sich vor, später zu antworten, was man dann doch nicht tut», so Wampfler. Das sei jedoch nicht als generelles Desinteresse zu werten.

Im Fall von komplizierten Nachrichten, die allenfalls emotional aufgeladen seien, könne es auch von Vorteil sein, nicht gleich zu antworten: «Im Gegensatz zum direkten Gespräch, bei dem man den Emotionen des Gegenübers ausgeliefert ist, kann man per Whatsapp zuerst über die Antwort nachdenken und sie sorgfältig formulieren», sagt der Social-Media-Experte. Und schliesslich stelle das Nicht-Antworten auch eine Möglichkeit dar, einer Person erfolgreich auszuweichen: «Ghosting ist mittlerweile ein verbreitetes Phänomen.»

«Kopfkino hängt eng mit tieferen Ängsten zusammen»

Ganz egal, aus welchen Gründen eine Person nicht antwortet, die ausbleibende Nachricht befeuert unser Kopfkino. «Nicht zurückzuschreiben, ist auch ein Signal. Durch die schon bestehenden Unsicherheiten kommt es schnell zu einem Überschuss an Interpretationen», so Wampfler. «Häufig spüren wir mehr, als wir auf den Punkt bringen können. Die Szenarien, die wir uns ausmalen, hängen meist eng mit unseren tieferen Ängsten und Hoffnungen zusammen»

Werte man eine nicht kommende Antwort als Desinteresse, sei die Möglichkeit gross, dass man ohnehin eher unsicher im Umgang mit Freunden und Bekannten sei. Dasselbe gilt für ein ausbleibendes «Ich liebe dich auch»: Nehme man in der Beziehung unterbewusst gewisse Spannungen wahr, werde die fehlende Antwort schnell zum grossen Unsicherheitsfaktor. «In jedem Fall empfiehlt es sich, die Unsicherheiten und eigenen Erwartungen in einem direkten Gespräch zu benennen», so Wampfler.

Das heisst: Anstatt uns auszumalen, wie der Partner sich mit einer anderen trifft, oder was der kleinen Schwester alles hätte zustossen können, sollten wir besser direkt anrufen und die Unsicherheiten ansprechen. Die Wahrheit kann von unserem Kopfkino ohnehin nicht geändert werden.

(jk)