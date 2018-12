Warum verlost sich ein Skigebiet selbst?

Frühbucher-Rabatte, verbilligte Tageskarten, wetterabhängige Preise: In Schweizer Skigebieten tobt ein Preiskampf. Um wieder mehr Gäste auf die Pisten zu locken, lassen sich die Betreiber immer speziellere Aktionen einfallen. Jüngstes Beispiel sind die Fideriser Heuberge im Prättigau GR: Dort verlost sich das Skigebiet gleich selbst. Der Gewinner kann während eines Tages das ganze Skigebiet exklusiv für sich nutzen – von Pisten über Schlittelwege bis zu den Restaurants. Zudem darf er bis zu 999 Freunde einladen.

Eine Verzweiflungstat, um neue Kunden anzulocken? «Nein. Klar wollen wir uns so einem breiten Publikum präsentieren, aber vor allem die Vorteile eines kleinen Skigebiets aufzeigen», sagt Henrik Vetsch, Geschäftsleiter der Heuberge AG. Der Tourismus-Professor Christian Laesser von der Uni St. Gallen begrüsst diese Experimentierfreude. Da kleine Skigebiete im Schatten der grossen stünden, müssten sie neue Wege suchen, sich zu vermarkten. «Als Promotion ist das eine innovative Idee und wohl billiger als teure Marketingkampagnen», sagt Laesser.

Kleine Gebiete in der Zwickmühle

Er zweifelt jedoch an der Nachhaltigkeit: «Die Wirkung einer solchen Aktion verpufft wahrscheinlich ziemlich schnell.» Nach kurzer Aufmerksamkeit verschwinde das Skigebiet wieder aus den Köpfen möglicher Neukunden. Für Laesser ist ein solcher Wettbewerb zudem nicht unproblematisch: «Jeder kann zwar kostenlos teilnehmen, aber er gibt dabei seine Daten preis.» Das Skigebiet bestätigt, die persönlichen Angaben könnten zu Marketingzwecken verwendet werden. «Somit ist eine Teilnahme eben nicht mehr gratis, sondern der Kunde bezahlt mit einer neuen Währung: seinen Daten», betont Laesser. Er rechnet damit, dass künftig vermehrt solche Aktionen lanciert werden, weil die Branche unter enormem wirtschaftlichen Druck stehe.

Viele Bahnen kämpfen mit finanziellen Problemen, zwei Drittel sind nicht oder nur knapp rentabel, bestätigt der Tourismus-Professor Urs Wagenseil von der Hochschule Luzern. «Die kleinen Skigebiete leiden besonders.» Schneemangel, hohe Fixkosten für Maschinenpark und Pistenpräparation, und das bei bescheidenen Gästezahlen unter der Woche. «Sie können ihre Preise gar nicht senken, weil sie Fixkosten decken müssen und zum Überleben jeden Franken benötigen», so Wagenseil. Um den Stammgästen aus der Region trotzdem Skispass zu garantieren, müssten die Lifte unter der Woche laufen. Doch von ausserhalb kommen dann kaum Gäste. «Eine Zwickmühle für kleine Betriebe», so Wagenseil. Deshalb sei deren Positionierung so bedeutsam. «Umso origineller müssen sie im Marketing sein und auf ausgefallene Aktionen setzen.» Nur so könnten sie über die Stammregion hinaus auf sich aufmerksam machen und Kunden gewinnen.

Fast überall dynamische Preise

Die grossen Anbieter dagegen liefern sich einen unerbittlichen Rabattkampf und versuchen, sich mit dynamischen Preismodellen zu übertrumpfen. Dabei werden die Ticketpreise anhand von Faktoren wie Wetter, Auslastung, Buchungszeit oder Wochentag variiert. «Mit Ausnahme von Saas Fee sind aber alle vernünftig geblieben», sagt Laesser. Der Walliser Wintersportort hatte vor zwei Jahren den Preiskampf mit Saisonabos zum Spottpreis lanciert; für 222 statt 1050 Franken.

Inzwischen zogen diverse Regionen nach, aber mit kleineren Preisabschlägen: In Bern (Adelboden-Lenk, Gstaad, Jungfrau, Haslital) bieten die vier grössten gemeinsam günstige Saisonkarten an, in Bündner Grossgebieten (Arosa, Lenzerheide, Laax und Davos) profitieren vorab Familien von Vergünstigungen bei der Jahreskarte. Andere wie Zermatt VS setzen auf Punktekarten. Heisst: Wer weniger fährt, zahlt auch weniger.

Welche Betreiber letztlich von der Rabattschlacht in den Bergen profitieren, wird wohl erst in einigen Jahren ersichtlich. Laut Fachleuten hat der Preis bei der Wahl des Skigebiets nicht unbedingt Priorität – Erreichbarkeit, Qualität und Verbundenheit sind oftmals entscheidender.

