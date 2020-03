Was du zum drohenden Notstand wissen musst

Im Tessin sind Gymnasien, Universitäten und Berufsschulen zu. Auch Kinos, Museen, Theater, Clubs, Fitnesscenter, Skianlagen, Bäder und Bordelle bleiben bis mindestens am 29. März geschlossen. In Restaurants und Bars dürfen sich höchstens noch 50 Personen gleichzeitig aufhalten. Älteren Menschen wird dringend davon abgeraten, die ÖV zu benutzen.

Umfrage Hast du Angst vor einem drohenden Notstand? Ja, alles, was mit dem Coronavirus zu tun hat, macht mir derzeit Angst.

Nein, der Notstand würde ja helfen, die Situation in den Griff zu kriegen.

Ich bin vorbereitet, ich könnte wochenlang überleben, ohne aus dem Haus zu gehen.

Ein paar Wochen Netflix & Chill, dazu Fertigpizzas und leicht einen sitzen? Immer her damit!

«Der Rest der Schweiz wird nachziehen», sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit am Donnerstagmorgen. Auf Twitter präzisierte das BAG: Es halte die Tessiner Massnahmen für sinnvoll. Auch andere Kantone würden wohl solche Massnahmen anwenden. Somit dürften auch in der Deutschschweiz drastische Massnahmen folgen. 20 Minuten beantwortet die dringendsten Fragen.

Wann kommt der Notstand genau, und was bedeutet das konkret?



Wann weitere Massnahmen ergriffen werden, überlässt das BAG derzeit noch den Kantonen. Über die Entscheidungen des Bundes wird an einer Medienkonferenz am Freitag informiert.

Muss ich mich jetzt noch mit Notvorräten eindecken?



Unabhängig davon, ob eine Gefahr oder Engpässe drohen, empfiehlt das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL), jederzeit einen Notvorrat zu Hause zu haben. Was in den Notvorrat gehört, lesen Sie hier nach.

Darüber hinaus gibt das BAG keine Empfehlungen für Vorräte. Bei Coop heisst es dazu: «Die Nachfrage nach bestimmten Produkten wie beispielsweise nach länger haltbaren Lebensmitteln und Handreinigungsprodukten ist seit rund zwei Wochen erhöht. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage weiterhin hoch bleibt.» Coop sei gut vorbereitet und habe Massnahmen getroffen. «Generelle Engpässe sind bei Coop zurzeit kein Thema», sagt Andrea Bergmann, Leiterin der Medienstelle.

Wird jetzt das Benzin knapp oder teurer?



Nein. Daniel Schindler vom Branchenverband Avenergy sagt: «Die Versorgungslage mit Diesel und Benzin, aber auch mit Heizöl, ist auf jeden Fall gewährleistet.» Auch auf den Preis dürften allfällige Hamsterkäufe – wenn überhaupt – nur geringfügige Auswirkungen haben: «Für den Benzinpreis entscheidend sind in der Schweiz Mineralölsteuer, Mineralölsteuerzuschlag und Importabgaben. Die staatlichen Abgaben machen mehr als die Hälfte des Benzinpreises aus.»

Erhalte ich weiterhin Lohn, wenn ich nicht mehr arbeiten darf?



Wenn Behörden die Schliessung eines Betriebs anordnen und dieser seine Mitarbeiter nach Hause schicken muss, besteht laut dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft (Seco) die Pflicht, ihnen den Lohn weiterhin zu bezahlen, selbst wenn dies den Betrieb stark belasten kann. «Der Arbeitnehmer kann allerdings aufgrund seiner Treuepflicht unter Umständen dazu verpflichtet werden, die verpassten Arbeitszeiten nachzuholen», schreibt das Seco.

Kann der Betrieb meine Ferien streichen, wenn ich in einer Branche arbeite, in der gerade sehr viel Arbeit anfällt, wie im Gesundheitswesen?



Das Seco schreibt dazu: Grundsätzlich bestimmt der Arbeitgeber den Zeitpunkt der Ferien. Der Arbeitnehmer ist aber anzuhören, auf seine Wünsche ist Rücksicht zu nehmen. Es besteht zudem ein Recht des Arbeitnehmers auf frühzeitige Zuteilung der Ferien. Die Verschiebung von bereits vereinbarten Ferien ist nur aus schwerwiegenden Gründe gerechtfertigt.

Werden mir Tickets für Veranstaltungen, die abgesagt werden, zurückerstattet?



Für den Schweizerischen Konsumentenschutz ist klar: «Wurde die gebuchte Veranstaltung wegen des Verbots abgesagt, besteht Anspruch auf Rückerstattung des Ticketpreises.» Für die Rückerstattung sollen sich Kunden zuerst an die Stelle wenden, wo sie das Ticket gekauft haben. Verweigert diese Stelle die Rückerstattung, soll das Geld direkt beim Veranstalter eingefordert werden.

Werde ich für Angebote, die ich bezahlt habe, aber nicht mehr nutzen kann, entschädigt, beispielsweise für mein Fitnessabo?



Sara Stalder, Geschäftsführerin des Schweizerischen Konsumentenschutzes, sagt: «Ja. Müssen Fitnesscenter schliessen, können sie die bezahlte Leistung nicht erbringen. Kunden mit einem Abonnement haben Anspruch auf eine Verlängerung des Abos oder auf die Rückerstattung des Geldes für die Zeit, in der die Center geschlossen bleiben.» Die Fitnesscenter selber geben sich bedeckt: Marcel Schlatter, Mediensprecher der Migros, die 85 Activ-Fitness-Studios betreibt, sagt: «Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir über zu treffende Massnahmen erst sprechen, wenn diese tatsächlich auch umgesetzt werden müssen.»

Kann ich noch in die Skiferien?



Derzeit sind lediglich die Skigebiete im Tessin geschlossen. Weitere Kantone könnten nachziehen. Solange von Bund oder Kantonen keine anderslautenden Entscheide kommuniziert werden, können die Skigebiete geöffnet bleiben.

Wird der öffentliche oder private Verkehr weiter eingeschränkt?



Seit Dienstag fahren keine Züge der SBB mehr direkt nach Venedig, sondern nur noch bis Mailand. Seit gestern verkehren verschiedene Zugverbindungen nur noch bis an die Schweizer Grenze. Fahrausweise nach Italien erstattet die SBB vollumfänglich zurück. Über weitere Massnahmen entscheiden die Bundesbahnen, sobald Bund oder Kantone weitere Entscheide kommunizieren, wie Sprecher Martin Meier sagt.

Wird man gebüsst, wenn man sich nicht an die Regeln hält?



Im Tessin kontrolliert die Polizei die Einhaltung der Massnahmen. Zur Frage, ob Bussen ausgesprochen werden, haben sich die Tessiner Behörden bislang noch nicht geäussert.

(dgr)