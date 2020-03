Kommt jetzt der Lockdown in der ganzen Schweiz?

Die Schweizer Regierung hat sich am Sonntagabend zu einer Krisensitzung getroffen. Es sei die Wirkung der bisher getroffenen Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus analysiert worden.

#CoronaInfoCH Der Bundesrat hat heute Abend eine ausserordentliche Sitzung abgehalten, um die Wirkung der am Freitag getroffenen Massnahmen zu analysieren. — André Simonazzi (@BR_Sprecher) March 15, 2020

«Er hat Bilanz gezogen über die Situation in den Kantonen und Nachbarländern und das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Epidemie diskutiert», heisst es in Tweets von Bundesratsprecher André Simonazzi.

Er hat Bilanz gezogen über die Situation in den Kantonen und Nachbarländern und das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Epidemie diskutiert. — André Simonazzi (@BR_Sprecher) March 15, 2020

Eine weitere Sitzung werde folgen. Was beschlossen wurde und wann die Entscheide der Öffentlichkeit kommuniziert werden, ist noch unklar.



Der Bundesrat prüft die Situation laufend und wird in Kürze eine weitere Sitzung zu diesem Thema abhalten. — André Simonazzi (@BR_Sprecher) March 15, 2020

In den Kommentaren werden sofortige Massnahmen gefordert: «Lockdown jetzt», heisst es beispielsweise. Mit dieser Forderung steht der Twitter-Nutzer nicht alleine da. So fordert auch das Universitätsspital Zürich einen Lockdown im Kanton Zürich - oder gar in der ganzen Schweiz, wie Tele Züri berichtet. In einem solchen Fall würde das öffentliche Leben in der Schweiz komplett stillstehen.

Restaurants und Bars zu

Fünf Kantone haben bereits die am Freitag vom Bundesrat verhängten Massnahmen verschärft. In Neuenburg, Graubünden, Basel-Landschaft, Tessin und Jura sind Läden und Betriebe, die nicht für die Grundversorgung notwendig sind, zu.

Unterdessen wurde der Ruf laut, dass die Landesregierung die von den Kantonen getroffenen Massnahmen auf das ganze Land ausdehnen soll. Der Bundesrat müsse zum Schutz der Menschen unmittelbar wirksamere Massnahmen beschliessen, heisst es beispielsweise in einer SVP-Mitteilung.

Ähnlich tönt es von der Tessiner Grünen-Nationalrätin Greta Gysin. «In der ganzen Schweiz sind strengere Massnahmen nötig – besser früher als später. Und koordiniert, sonst verwirrt das», sagt sie im «Blick».

(woz)