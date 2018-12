Was macht Cassis beim EU-Rahmenvertrag?

Nach jahrelangen Verhandlungen liegt beim Rahmenabkommen offenbar ein Verhandlungsresultat vor. Nach seiner heutigen Sitzung wird der Bundesrat voraussichtlich darüber informieren, ob er das Abkommen paraphiert oder nicht. Die Paraphierung ist das Fixieren eines internationalen Vertrags, in dem die Unterhändler ihre Initialen unter den Text setzen. Umstritten sind vor allem Fragen wie die Übernahme von Unionsbürgerrichtlinien inklusive Recht auf Sozialhilfe und der Lohnschutz.

Wenn ich das richtig verstanden habe, will der Bundesrat heute sagen, was er vom Ramen abkochen hält.



Oder so. #Rahmenabkommen pic.twitter.com/HchXbw3aig