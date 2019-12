Der Kirchenbrand trifft seltene Fledermäuse

Alle in der Schweiz lebenden Fledermausarten sind gefährdet und stehen deshalb unter Schutz. Drei Arten bewohnen im Sommer die Kirche in Herzogenbuchsee, deren Turm am 24. Dezember in Brand geriet. Die Grossen Mausohren und die Zwergfledermäuse ziehen im Kirchenschiff ihre Jungtiere auf. Im Kirchturmdach ziehen die Breitflügelfledermäuse ihren Nachwuchs auf.

Fledermäuse in der Schweiz



In der Schweiz leben rund dreissig Fledermausarten. Damit stellen sie einen Drittel aller wildlebenden Säugetierarten in der Schweiz. In den letzten Jahren haben viele Arten starke Bestandeseinbussen erlitten. Dazu führten Quartierverluste, der Einsatz von Pestiziden oder auch die Fragmentierung und Zerstörung der Jagdhabitate der Tiere.



Einige Arten sind gefährdeter als andere. So sei beispielsweise das Grosse Hufeisen sehr, sehr selten, sagt Fiechter. Nur noch drei bis vier Kolonien leben in der Schweiz. Deshalb sei der Schutz für diese sehr streng und man unternehme alles dafür, dass sie überleben. Kleinere Fledermäuse, wie beispielsweise die Zwergfledermäuse, hätten es bei der Jagd ein bisschen einfacher, da sie auch kleinere Insekten jagen könnten, sagt Fiechter. Sie seien es auch, die man am Abend meist bei der Jagd in der Luft beobachten kann.



Olivier Fiechter vom ARGE Fledermausschutz Oberaargau BE sagt, dass sich die Fledermäuse glücklicherweise gerade nicht in der Kirche aufhalten. «Weil es in der Region fast keine natürlichen Winterquartiere gibt, ziehen sie sich über die kalte Jahreszeit in Gebiete zurück, wo es noch geeignete Winterquartiere gibt – in Höhlen, alte Naturkeller oder geeignete Baumhöhlen.» Dort würden sie Winterschlaf halten.

Neuer Platz für die Fledermäuse?

Trotzdem stellt der Kirchenbrand laut Fiechter für die rund elf zur Kolonie gehörenden Breitflügelfledermäuse ein Problem dar. «Wenn die Tiere zurückkehren, müssen sie sich eine neue Ecke in der Kirche suchen.»

Das Problem sei, dass diese Art relativ gross sei und womöglich keine geeignete Stelle im Kirchenschiff finde. Dann würden sie weiterziehen und es könnte zu einer Aufteilung der Gruppe kommen. «Ein neuer Standort ist auch immer mit Gefahren verbunden, insbesondere wenn Katzen dort leben. Diese jagen leider gerne die Jungtiere der Fledermäuse», sagt Fiechter.

Ungünstige Umweltbedingungen

Im Oberaargau sind nur sechs Quartiere bekannt, in denen Breitflügelfledermäuse leben, die grösste Kolonie umfasst zwanzig Tiere. «Die grossen Arten sind stärker vom Aussterben bedroht, da sie grössere Insekten wie Mai- oder Junikäfer jagen. Diese werden aber immer seltener.»

Auf dem Speiseplan von Fledermäusen stehen Insekten. Da es immer weniger Naturwiesen und Hecken gebe werde die Nahrung für die Fledermäuse knapper, so Fiechter: «Die Umweltbedingungen für das Überleben der Fledermäuse stimmen überhaupt nicht mehr.»

Hecken und Naturwiesen als Rettung

Laut Fiechter versucht der Fledermausschutz Oberaargau Gegensteuer zu geben: «So werden Hecken angepflanzt, Waldränder aufgewertet und Blühstreifen angelegt. In Roggwil wurde ein insektenfreundlicher Garten angelegt, der aufzeigt, was man für die Fledermäuse alles machen kann.» Bauern, die Kantone, der Bund und Private müssten diesbezüglich noch grössere Anstrengungen unternehmen.

Weiter versuche ARGE, alte Naturkeller von Bauernhöfen als Schlafplätze für die Tiere zu reaktivieren, sagt Fiechter. Auch sogenannte Fledermauskästen, die man an Gebäuden und Bäumen aufhängt, sollen für mehr Lebensraum sorgen. Damit könne Neubauten, in die die Fledermäuse nicht hinein können, entgegengewirkt werden. «Das Problem ist aber, dass viele Leute Fledermäuse nicht am Haus haben wollen. Sie stören sich am Kot der Tiere, dabei ist das der beste Dünger für den Garten.»

