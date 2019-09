Am 13. Dezember 1999 ist 20 Minuten zum ersten Mal erschienen. Fast 20 Jahre sind seither vergangen. Inzwischen gilt 20 Minuten als das einflussreichste Medium der Schweiz.

Wir wollen von dir wissen: Was wünschst du dir von 20 Minuten? Über welche Themen sollen wir berichten? Worüber schreiben wir zu viel, worüber zu wenig? Wen sollen wir interviewen, was sollen wir dir erklären, was für Experimente sollen wir wagen, was für Reportagen würdest du gern lesen? Was für Videos sollen wir für dich produzieren?

Schreib uns und schick uns ein Foto von dir!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(20 Minuten)