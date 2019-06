SVP-Ständerat soll Wasser über Frauen geleert haben

Nicole Ziegler hat am Freitag in Bern gemeinsam mit Freunden am Frauenstreik teilgenommen. Die Stimmung war ausgelassen, auch als sie durch eine Gasse in der Altstadt marschierten. «Dabei sind uns violette Blumen an einem Haus aufgefallen», erzählt Ziegler. Violett war schliesslich die Signalfarbe des Frauenstreiks.

«Die Blumen gehörten zu einem Blumengeschäft und waren Teil eines grossen Strauchs», erzählt Ziegler weiter. Die Gruppe brach daraufhin vier Blüten ab und steckte sie sich in die Haare. «Das hat wohl einem Hausbewohner gar nicht gepasst. Plötzlich kam ein Schwall Wasser von oben und traf uns alle.»

Obszöne Gesten

Ziegler sah, wie aus dem Fenster ein Mann mit weissem Hemd herunter blickte. «Es waren ja nicht einmal seine Blumen», erzählt sie. Die Gruppe habe ihm daraufhin Kusshände zugeworfen und «I love you» gerufen. «Wir wollten uns nämlich die Stimmung nicht verderben lassen», sagt Ziegler. Der Mann habe aber nur mit obszönen Gesten reagiert.

Der Vorfall habe ihr auch nach dem Marsch keine Ruhe gelassen. Daher sei sie am Samstagmorgen zurück gekehrt und habe auf die Namensschilder geblickt. Da sei ihr ein Name ins Auge gestochen: SVP-Ständerat Roland Eberle. «Er war es, denn der Mann am Fenster war mir sofort bekannt vorgekommen», sagt Ziegler. Sie habe ihm dann einen Brief eingeworfen und einen Klitoris-Kleber auf den Briefkasten geklebt. Dies zeichnete sie in einem Video auf.

Roland Eberle wollte zu dem Vorfall auf Anfrage von 20 Minuten keine Stellung nehmen.

(20 Minuten)