Ab heute gibts keinen Frost mehr

Mit den eisigen Temperaturen am Morgen ist es nun endgültig vorbei. Wie Roger Perret von Meteonews bestätigt, findet sich am Freitag in der Früh nur noch ganz lokal Bodenfrost, der danach vollständig verschwindet.

Auch den Tag hindurch werden die Temperaturen milder. «Die Minima liegen ab jetzt zwischen 5 und 10 Grad, während die Maxima auf 15 bis 20 Grad steigen», sagt er. Nur nahe des Bodens könne es noch ein wenig kühler werden.

Wir haben es geschafft, die 1. Maihälfte ist vorbei und nach dem heutigen Tag ist auch #Bise und #Frost kein Thema mehr. Nun wird's #angenehm. Trotz Wolken und Regen gibt es auch Sonne und das auf einem höheren Temperaturniveau. 🌡️^je pic.twitter.com/19OyIC9pFn — SRF Meteo (@srfmeteo) May 16, 2019

Zwar werde es noch nicht richtig heiss, das Wetter werde ab jetzt aber milder. Grundsätzlich seien die Temperaturen aber noch immer relativ kühl für diese Jahreszeit. Mit Niederschlag müsse ebenfalls gerechnet werden. Insbesondere am Wochenende und Anfang nächster Woche kommt es immer wieder zu Schauern und Gewittern.

(doz)