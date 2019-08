Felssturz-Serie macht Berge gefährlich

In den letzten Wochen gab es haufenweise Murgänge, Rutschungen, Steinschläge und Felsstürze. Am Montag lösten sich nach einem Gewitter bei Avers GR grosse Brocken Geröll und Fels: Sie fielen auf die Kantonsstrasse, seither ist das Tal von der Aussenwelt abgeschnitten (20 Minuten berichtete).

200 Millionen Franken Schaden



2018 verursachten Rutschungen, Murgänge, Hochwasser und Sturzereignisse laut einer Auswertung der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL rund 200 Millionen Franken Schäden – ein höherer Betrag als in jedem der vorherigen zehn Jahre. Der grösste Anteil der Schadenskosten entfiel mit 158 Millionen Franken auf Ereignisse wie Hochwasser und Murgänge verursacht. Rutschungen verursachten Schäden von 38 Millionen Franken, Bergstürze solche von vier Millionen Franken. 69 Prozent aller Schäden wurden durch Gewitter ausgelöst.

In Brienz GR donnerte am Dienstag ein 100-Tonnen-Stein direkt am Spielplatz vorbei ins Tal. Am Mittwoch kam es zu einem Felssturz am Piz Cengalo. Am Montagabend traf ein Felssturz die Kantonsstrasse und die Schiene zwischen St. Niklaus und Zermatt. Anfang Juli wurde eine Basler Wanderin (55) im Naturpark Gantrisch im Berner Oberland von einem herabstürzenden Stein derart schwer verletzt, dass sie noch vor Ort ihren Verletzungen erlag. Die Liste der Ereignisse liesse sich noch verlängern.



Häufigere Felsstürze

Ein Teil der Abgänge in den letzten Tagen sei auf die teils lokal extremen Niederschläge zurückzuführen, sagt ETH-Professor Simon Löw. Bei Regen steige die Gefahr für Felsstürze drastisch an. Zudem bewirke der Klimawandel, dass Permafrostböden tauten und Gletscher sich zurückzögen. «Die Dynamik und Intensität der Niederschläge verändert sich durch den Klimawandel – und zwar ungünstig.»

Dadurch werde es auch in den Schweizer Alpen gefährlicher: «In einer kürzlich verfassten Arbeit konnten wir zeigen, dass es aufgrund des Klimawandels über die letzten 300 Jahren immer häufiger zu ‹kleineren› Felsstürzen und Steinschlägen mit einem Gewicht von 10 bis 100 Tonnen kam», so Löw. Aber auch entsprechend kleinere Felsen könnten erheblichen Schaden anrichten.

Im Vergleich zum Ausland würden der Bund, die Kantone und Gemeinden aber viel tun, um die Gefahren zu minimieren. «Beispielsweise sind viele gefährdete Strassenabschnitte systematisch markiert und mit Schutzbauten ausgestattet», sagt Löw. Anders sehe es auf Wanderwegen im Gebirge aus. «Als Laie kann man die Gefährlichkeit einer Situation nur schlecht einschätzen. Daher lebt gefährlich, wer häufig in alpinem Gebiet unterwegs ist.»



«100 Millionen für Schutzwälder und -dämme»

Arthur Sandri von der Abteilung Gefahrenprävention im Bundesamt für Umwelt (Bafu) betont, dass Bund, Kantone und Gemeinden die Aufgabe hätten, Menschenleben und erhebliche Sachwerte vor Naturgefahren wie Stürzen und Rutschungen zu schützen. Jährlich würden sie rund 100 Millionen Franken in den Schutz vor Steinschlag, Lawinen und Rutschungen investieren, etwa mittels Schutzwäldern, Hochwasserschutzdämmen, Lawinenverbauungen oder Sperrungen.



Er appelliert auch an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen:«Grundsätzlich schützt man sich vor Rutschungen am besten, indem man die Gefahrenkarte beachtet und sich während Starkniederschlägen nicht in exponierten Gebieten aufhält.» Der zunehmende Anspruch, auch in der Freizeit in Risikogebieten – also entlang Bächen und Flüssen im alpinen Raum – geschützt zu werden, sowie die stetige Ausdehnung der Nutzung potenziell gefährlicher Gebiete durch den Menschen seien die grössten Herausforderungen, sagt Sandri.



