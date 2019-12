Weisse Weihnachten bleiben erneut ein Traum

Nach dem heftigen Sturm in den letzten Tagen wird es nun warm. Ab Montag ist im Rheintal, im Glarnerland und im Urner Reusstal mit Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad zu rechnen. Der Grund ist laut Meteonews eine warme Südströmung.

Umfrage Mögen Sie Schnee? Ja, je mehr desto besser.

Nein, viel zu kalt.

Weiss nicht.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Wo es seit 2001 zu Weihnachten Schnee gab



2001: Bern, Basel, Genf, Zürich

2003: Bern, Zürich

2004: Bern, Basel, Locarno, Zürich

2005: Locarno, Zürich

2007: Zürich

2008: Bern, Locarno

2009: Locarno

2010: Bern, Basel, Genf, Zürich

2014: Bern

Und auch im Flachland werden milde Temperaturen erwartet. Laut Meteorologe Cedric Sütterlin kann man mit 5 bis 7 Grad rechnen, teilweise könnte das Thermometer auch auf über 10 Grad klettern.

«Chancen stehen nicht so gut»

«Wir haben einen extrem milden Wetterabschnitt vor uns», so Sütterlin. «Die Temperaturen sind ungewöhnlich mild und drei bis fünf Grad höher als im Durchschnitt.»

Damit sinkt auch die Hoffnung auf weisse Weihnachten: «Es sieht schlecht aus mit weissen Weihnachten.» Laut Sütterlin liegt die Wahrscheinlichkeit bei 5 bis 10 Prozent.

Weihnächtlich weiss war es laut MeteoSchweiz letztmals in Bern und Zürich am 25. und 26. Dezember 2010. An allen drei Weihnachtstagen weiss war es in Bern letztmals im Jahr 2008, in Zürich im Jahr 2003.

Schnee an allen drei Weihnachtstagen eher selten

Gemäss «SRF Meteo» lag in der Messperiode ab 1931 im zentralen und östlichen Mittelland der Schweiz nur in rund 40 Prozent der Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage Schnee. Wirklich weisse Weihnachten mit Schnee an allen drei Weihnachtstagen gab es dort lediglich in 20 bis 25 Prozent der Jahre.

Im westlichen Mittelland und in der Nordwestschweiz lag sogar nur in 20 bis 30 Prozent an mindestens einem der Weihnachtstage Schnee. Nur in 10 bis 15 Prozent der Jahre waren alle drei Weihnachtstage weiss.

An erhöhten Lagen sind weisse Weihnachten laut dem Wetterdienst häufiger. Am Messstandort St. Gallen lag in der Messperiode ab 1959 in über 60 Prozent der Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage Schnee. In knapp 40 Prozent der Jahre präsentierten sich alle Weihnachtstage im erwünschten Weiss.

(leg/mon)