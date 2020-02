Welche Fragen zum Coronavirus hast du?

Seit gestern hat auch die Schweiz ihren ersten Coronavirus-Fall. Der Tessiner (70) ist momentan in Lugano in einer Klinik hospitalisiert. Wie Daniel Koch, Leiter übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) sagt, habe man einen solchen ersten Fall erwartet. Alle Kontaktpersonen des infizierten Mannes würden nun eruiert und in Quarantäne genommen.

Doch was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet es, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich infiziert habe? Darf ich zu Hause bleiben, wenn ich mich krank fühle? Und muss ich meine Tastatur jetzt täglich desinfizieren?

Brennen dir auch solche Fragen unter den Nägeln? Dann stelle uns diese im Formular unten. Wir lassen die drängendsten Fragen von Experten beantworten.

(dk)