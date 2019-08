Welches Lebensmittel braucht viel Zucker?

110 Gramm Zucker essen wir im Schnitt pro Tag. Das ist mehr als das Doppelte der Menge, die die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt – der eigenen Gesundheit zuliebe. An der Expo in Mailand 2015 haben sich der Bund und verschiedene Lebensmittelproduzenten sowie Detailhändler deshalb darauf geeinigt, den Zucker in Frühstücksprodukten – genauer in Joghurts und Cerealien – zu reduzieren. 2017 wurden konkreter Ziele ausformuliert: So verpflichteten sich die unterzeichnenden Unternehmen dazu, den Zuckergehalt in Joghurts bis Ende 2018 um 2,5 Prozent zu senken, in Frühstückscerealien um 5 Prozent.

Am Dienstag trifft sich Bundesrat Alain Berset (SP) erneut mit Lebensmittelproduzenten und Detailhändlern, um weitere Ziele zu definieren. Möglich ist, dass neue Produkte davon betroffen sein werden. Was hälst du von den Zuckerreduktionen? Welche Lebensmittel sind dir viel zu süss? Oder vielleicht kennst du solche, die unter keinen Umständen ihren süssen Geschmack verlieren dürfen? Schick uns ein Bild dieser Produkte im unten stehenden Kontaktformular.

Welche Lebensmittel sind zu süss? Welche Produkte müssen unbedingt ihren zuckerigen Geschmack behalten?



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.





(jk)