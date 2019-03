Welsche Eltern bestrafen Kinder eher mit Gewalt

In der Romandie wenden Eltern häufiger Körperstrafen an als in den anderen Landesteilen. Dies berichten «Zentralschweiz am Sonntag» und «Ostschweiz am Sonntag» unter Berufung auf die Ende Februar publizierte Studie «Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz» der Universität Freiburg mit gut 1500 Befragten.

Kinder in der Romandie (4,1 Prozent) werden beispielsweise öfter «manchmal» bis «sehr häufig» an den Haaren gezogen als in der Deutschschweiz (2,3) oder im Tessin (0,7). Grosse Unterschiede gibt es auch bei Schlägen auf den Hintern. Dies kommt in der Westschweiz (5,5) viel öfter vor als auf der anderen Seite des Röstigrabens (2,3) oder im Tessin (4,7).

Französische Erziehungsmethode in der Romandie

Auch werden die Kinder in der Romandie häufiger beschimpft, angeschrien oder ins Zimmer gesperrt. Ohrfeigen werden in der Westschweiz ebenfalls häufiger verteilt.

In Frankreich sei Gewalt stärker als Erziehungsmethode akzeptiert, sagte Xenia Schlegel, Geschäftsführerin der Stiftung Kinderschutz Schweiz, den Zeitungen. «Dies färbt auf die Romandie ab.»

Hälfte der Eltern wendet Körperstrafe an

Professor Dominik Schöbi, Direktor des Instituts für Famlienforschung und -beratung an der Uni Freiburg, begründet das Ergebnis mit einer Beobachtung aus früheren Studien. Demnach sanktionierten Eltern im französischen Sprachraum «Fehlverhalten» schneller und stärker. Sie schreiten also schneller ein, wenn sich die Kinder beispielsweise mit Essen bekleckern, laut sind, trötzeln oder unordentlich sind.

Insgesamt erleiden in der Schweiz Schätzungen zufolge gegen 130'000 von 1,2 Millionen Kindern bis 15 Jahre regelmässig körperliche Gewalt. Rund die Hälfte der Eltern wendet in der Erziehung laut der Studie Körperstrafen an, zwei Drittel auf psychische Gewalt wie Drohen mit Liebesentzug oder starkes Schimpfen.

(vro/sda)