«Wer Giftköder legt, hat gestörte Empathie»

Frau Beetz, am Dienstag hat die Kapo Zürich eine Frau festgenommen, die Giftköder ausgelegt hatte. Warum machen Menschen so etwas?

Es gibt ganz unterschiedliche Motive. Es kann der Hass auf Hunde und Katzen sein, aber auch eine Abneigung gegenüber Hundehaltern. Es gibt etwa Menschen, die sich daran stören, dass Hundekot auf der Wiese liegt, und deswegen Tiere töten wollen.

Andrea M. Beetz ist Psychologin und Psychotherapeutin. Zudem ist sie Professorin für Heilpädagogik an der IUBH Internationale Hochschule und ist im wissenschaftlichen Beirat am Institut für Interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung in Basel.

Ist es immer nur Tierhass?

Bei der erwähnten Frau muss überprüft werden, ob sie schon zuvor ein auffälliges Verhalten an den Tag gelegt hat. Wenn sie erst so spät damit angefangen hat, könnte dahinter das Motiv der Macht und des Einflusses liegen: Durch ihre Köder verunsichert sie Tierhalter. Dass die Medien darüber berichten, gibt ihr ein Gefühl der Stärke und der Macht.

Die Falle war äusserst perfid hergerichtet. Das Rattengift war sorgfältig mit Schinken umwickelt und von einem Faden zusammengehalten. Was sagt das über die Täterin aus?

Das Hantieren mit Gift im zwischenmenschlichen Bereich ist eher eine weibliche Domäne, wobei auch Männer immer wieder zu Gift greifen, um Hunde und Katzen zu töten. Eine Person, die so akribisch vorgeht, ist möglicherweise durchaus intelligent. Das Einwickeln in Schinken legt nahe, dass sie es nicht auf Kinder abgesehen hatte und wohl nur eine Abneigung gegen Hunde oder Katzen hat.

Im erwähnten Fall handelt es sich bei der Täterin um eine 58-jährige Frau. Entspricht das dem Prototyp eines Tierquälers?

Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Tierquälern. Menschen, die ihre Pferde vernachlässigen oder Hunden Feuerwerkskörper anbinden. Diese wollen zuschauen, wie das Tier leidet, dort liegen eine gestörte Empathie und ein sadistisches Verhalten vor. In den USA quälen Jugendliche teils unter Gruppenzwang Tiere und zünden etwa Katzen oder Hunde an. Einzeltäter hingegen scheinen auffälliger.

Was könnte ausschlaggebend gewesen sein bei der Täterin?

Bei der 58-jährigen Frau könnte eine Lebenskrise dazu geführt haben, dass sie nun ihre Aggressivität nicht mehr unter Kontrolle hat. Es kann sein, dass sie etwas mit dieser Tierart erlebt hat, was die Empathie gegenüber den Tier reduziert hat. Etwa wenn die Nachbarskatze die Vögel verscheucht und man das Gefühl hat, man müsse die Vögel vor ihr schützen. Es gibt auch Tierliebhaber, die Rattenfallen aufstellen, weil sie die Ratten nicht mehr aus dem Haus bekommen. Sie reagieren dann auf eine bestimmte Tierart extrem aggressiv.

Wird ein Tierquäler sich irgendwann an Menschen vergehen?

Es gibt einen Zusammenhang zwischen zwischenmenschlicher Gewalt und Tierquälerei. Bei Frauen muss dies nicht immer körperliche Gewalt sein, es kann sich auch in psychischer Gewalt gegenüber den Kindern oder dem Partner ausdrücken. Aus Studien weiss man aber, dass Kinder und Jugendliche, die in ihrer Kindheit missbraucht wurden, häufiger Tiere quälen als jene, die keinen Missbrauch erlebt haben.

Gibt es Therapien dagegen?

Eine Therapieform gegen Tierquälerei gibt es meines Wissens nicht. Meist stecken dahinter noch andere störungsrelevante Symptome, die mit einer ganzheitlichen Psychotherapie angegangen werden müssen.