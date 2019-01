Wer gemeinsam lernt, hat mehr Erfolg bei Prüfungen

Derzeit ist bei Studierenden der Puls hoch: An vielen Universitäten und Fachhochschulen stehen in den nächsten Wochen noch Prüfungen an, oder jene, die nicht bestanden haben, müssen zur Wiederholung antreten. Eine neue ETH-Studie zeigt nun, dass der Prüfungserfolg nicht allein davon abhängt, wie viele Stunden sie büffeln. «Lernen ist natürlich wichtig, aber wir sehen auch, dass Studierende eher bestehen, wenn sie viele Unifreunde haben und zusammen lernen», sagt der ETH-Soziologe Christoph Stadtfeld.

Umfrage Wie lernst du für Prüfungen? Alleine. Nur so kann ich konzentriert arbeiten.

Ab und zu in Gruppen, wenn ich Hilfe bei einem konkreten Problem brauche.

Ich lerne immer mit den gleichen Uni-Freunden. Das funktioniert für mich super.

In einer Netzwerkanalyse haben er und die Forschergruppe die sozialen Kontakte von 226 ETH-Studierenden über ein Jahr hin untersucht. Dabei erhoben sie in fünf Befragungen, wer wen als Freund bezeichnet und wer mit wem lernt.

Erfolgreiche Studis haben vier Freunde

Das Resultat: Erfolgreiche Studierende, also jene, die ihre Abschlussprüfung nach dem ersten Jahr bestanden, zählten durchschnittlich 7,5 Kollegen, 3,8 Freunde und 1,5 Lernpartner. Bei jenen, die durch die Prüfung gefallen sind, sieht es anders aus: Sie haben durchschnittlich nur 5,1 Kollegen, 2,6 Freunde und 0,6 Lernpartner. Eine weitere Erkenntnis: Die Lerngruppen formieren sich nicht um die besten und cleversten Studierenden, sondern sie entstehen aus bestehenden Freundschaften.



So hat sich das Netzwerk im Laufe des Jahres verändert. Video: ETHZ

Stadtfeld begründet den starken Zusammenhang zwischen Freundschaften und Lernerfolg damit, dass Lerngruppen fast ausschliesslich aus Personen bestehen, die in einem Freundschaftsverhältnis zueinander stehen. Das gemeinsame Lernen mit sympathischen Personen fördere dann die Motivation und man helfe einander, den Stress zu bewältigen, sagt Stadtfeld.

«Kann Freundschaften nicht erzwingen»

«Einige Studierende scheitern nicht an ihren Fähigkeiten, sondern an fehlender Einbindung in soziale Netzwerke», so das Fazit der Studienautoren. «Man kann aber Freundschaften nicht erzwingen», ergänzt Stadtfeld. Statt Teamwork zu verordnen, müssten Universitäten den Studierenden Zeit geben, sich kennen zu lernen. «Statt möglichst viel Stoff bereits in die erste Semesterwoche reinzupacken, sollten die Neuankömmlinge auch Zeit bekommen, sich kennen zu lernen.»

Ein Projekt, um Zusammenarbeit zu fördern, gibt es bereits an der Universität Basel. Jedes Frühjahrssemester programmieren Studierende in Vierergruppen ein Java-Computerspiel. «Diese Lehrveranstaltung ist bei den Studierenden sehr beliebt», sagt Sprecher Matthias Geering. An der Universität Luzern gibt es an verschiedenen Fakultäten gar ein «Gotti- und Götti-System»: Studienanfänger bekommen höhersemestrige Studierende zur Seite gestellt. Zudem sorgten die Studierendenorganisationen für Ausflüge, Filmabende und kostenlose Fremdsprachenkurse, wie Dave Schläpfer, Mediensprecher an der Universität Luzern, erklärt.

Frontalunterricht verliert an Bedeutung

Die Resultate zeigten, dass es sich für Unis lohnen könne, auch lockere Aktivitäten zu Beginn des Studiums anzubieten, sagt Lukas Buser, Co-Präsident des Verbands der Studierenden der Uni Zürich. Ebenfalls zeige die Bedeutung des Lernens in Gruppen, dass der klassische Frontalunterricht wie Vorlesungen an Bedeutung verliere. «Es braucht ergänzend mehr Angebote in kleinen Gruppen, wo der Dialog stattfinden kann.» Er selbst lernt für Prüfungen aber lieber allein, auch wenn er viele Freunde an der Uni habe. «Ich kann mich dann einfach besser konzentrieren.»



(pam)