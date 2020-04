Wer hat Edgar Hollinger gesehen?

Die Kantonspolizei Aargau sucht nach dem 76-jährigen Edgar Hollinger aus Nussbaumen. Der Vermisste hatte zuletzt am Donnerstagvormittag Kontakt zu seiner Schwester, der er sagte, er werde ins Dorf gehen. Seither ist er nicht in das Pflegeheim zurückgekehrt, in dem er wohnte.

Die Polizei hat noch keine Anhaltspunkte zu seinem Aufenthaltsort. Es bestehe aber ein Bezug zum Kanton Graubünden, teilte sie mit. Der Vermisste ist 175 cm gross und von fester Statur. Er trug eine dunkle Jacke und ein Rega-Baseballcap. Er ist auf einem Auge blind und zudem leicht dement.

Personen, die Angaben über seinen Aufenthaltsort machen können, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau zu melden (056 200 11 11).

(lha)