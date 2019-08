Werden bald auch Softdrinks weniger süss?

Bundesrat Alain Berset (SP) beschleunigt den Kampf gegen Zucker. Gemeinsam mit 14 Lebensmittelproduzenten und Detailhändlern – darunter Coop, Migros, Kellogg's und Emmi – hat er beschlossen, dass Joghurts bis 2024 zehn Prozent weniger Zucker enthalten sollen, Cerealien gar 15 Prozent weniger. Zudem wird die Zuckerreduktion auf weitere Produkte ausgedehnt. Welche es betrifft, ist noch nicht klar. Der Entscheid soll bis Ende des nächsten Jahres fallen.

Umfrage Sollen Süssgetränke weniger Zucker enthalten? Nein, wer Softdrinks trinkt, entscheidet sich bewusst fürs Ungesunde.

Ich weiss es nicht.

Ja, das ist eine gute Idee.

Erklärung von Mailand



Die ersten Massnahmen zur Zuckerreduktion in unserem Essen erfolgte vor vier Jahren. An der Weltausstellung 2015 in der italienischen Metropole Mailand hatte Bundesrat Berset im Rahmen der «Erklärung von Mailand» zusammen mit mehreren Unternehmen vereinbart, den Zuckergehalt von Frühstücksprodukten zu verringern. Diese Erklärung wird nun verlängert. Firmen, die die Ziele nicht erreichen, fliegen raus. Zudem sollen Reduktionsziele für salzige Produkte wie Saucen oder Brot vereinbart werden.











Klare Vorstellungen hat Konsumentenschützerin Sara Stalder: «Besonders ärgerlich ist, dass ausgerechnet die an Kinder gerichteten Frühstückscerealien immer noch viel zu viel Zucker enthalten und es keine ungezuckerten Produkte gibt.» Auch dass Süssgetränke von Reduktionsmassnahmen weiterhin ausgeschlossen sind, missfällt ihr. Denn diese seien als Zuckerquelle besonders für Jugendliche ein Problem.

Lancierung neuer Produktlinien mit weniger Zucker

Jeder wisse, dass er beim Konsum von Süssgetränken etwas Ungesundes tue, begründete Bundesrat Berset den Entscheid, Softdrinks vorerst aussen vor zu lassen. «Wir setzen bewusst bei Produkten an, von denen der Konsument glaubt, sie seien gesund. Joghurt und Cerealien gehören zu einer guten Ernährung, wenn sie denn einen angemessenen Zuckergehalt haben», sagt Berset. Weitere Produkte, die an Zucker einbüssen sollen, seien deshalb am ehesten dieser Kategorie zuzuordnen. Schaut man sich die Supermarktregale an, könnte Berset damit etwa Getreideriegel, Fruchtsäfte, Salatsaucen oder Vollkornguetsli meinen.

Migros-Sprecher Patrick Stöpper sagt zu 20 Minuten: «Ob Süssgetränke künftig von Zuckerreduktionen betroffen sind, kann noch nicht gesagt werden». Aktuell liege der Fokus weiterhin klar auf Joghurts und Cerealien. Neben der schrittweisen Reduzierung des Zuckergehalts in altbewährten Produkten, konzentriere man sich auch auf die Lancierung neuer Produktlinien, die von Anfang an, weniger süss seien. «Aus den Regalen sollte kein Produkt verschwinden. Das Ziel ist, den Zucker der Lebensmittel zu reduzieren und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie ihren Geschmack behalten.»

«So wird keine Eigenverantwortung mehr übernommen»

Der Bund und die Unternehmen bezeichnen die Massnahmen als Erfolg. SVP-Nationalrat Sebastian Frehner sieht das kritisch: «Wenn die Firmen freiwillig eine solche Vereinbarung mit dem Staat treffen, kann man dagegen nichts machen.» Er finde die Reduktion nicht gut, weil man die Bevölkerung erziehen wolle. «Man kann zwar immer mehr Produkte weniger süss machen.» Doch das führe dazu, dass Leute Produkte als gesund einschätzten und mehr davon konsumierten. «So übernehmen sie keine Eigenverantwortung mehr. Die Leute wissen, dass ein halbes Kilo Fleisch pro Tag oder viel Zucker nicht gesund sind.»

Für eine 20-Minuten-Leserin ist die Sache derweil ziemlich einfach: «Egal, welche Lebensmittel. Lasst mir einfach meine Schokolade so, wie sie ist!»



(jk/daw)