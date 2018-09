Wespen attackieren Kinder auf Schulreise

In der Region Eischoll/Unterbäch VS haben am vergangenen Freitag Wespen eine Gruppe von Schulkindern attackiert. Die Kinder befanden sich auf einer Schulreise. Zehn von ihnen wurden von den Wespen gestochen, wie der «Walliser Bote» schreibt.



Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mussten die zehn Kinder zur Untersuchung und Überwachung ins Spital Visp transportiert werden. Zwei der kleinen Patienten wurden stationär weiterbehandelt.

Bei der Rettungsaktion waren gleichzeitig drei Helikopter der Air Zermatt im Einsatz.

