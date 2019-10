«Geniesst die letzten warmen Tage»

Der goldene Oktober brachte milde Temperaturen und viel Sonnenschein. Doch damit ist ab Montag Schluss: «Es wird in der ganzen Schweiz deutlich kühler. Zeitweise wird es auch regnen», sagt Klaus Marquardt von Meteonews. Wie kühl sei aber noch ungewiss: «Wir rechnen mit Temperaturen im zweistelligen Bereich. So um die 11 bis 13 Grad.»

Für den Meteorologen normal zu dieser Jahreszeit: «Das, was wir jetzt haben, ist abnormal. Es ist viel zu warm.» Trotzdem meint er: «Geniesst noch die letzten warmen Tage des Goldenen Oktobers. Nach diesem Wochenende kehrt richtiges Herbstwetter ein.»

Am Samstag reicht es im Tessin und in Basel für Temperaturen über 20 Grad. In Zürich, Luzern und Bern bewegt sich das Thermometer knapp unter 20 Grad. Auch am Sonntag ist mit ähnlichen Temperaturen zu rechnen. Auf der Alpennordseite könnte es leicht wärmer werden.

(mon)