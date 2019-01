Auf den Skipisten ist es stürmisch

Pünktlich zum Berchtoldstag erreicht die Schweiz eine Kaltfront. Diese bring vor allem am Alpennordhang Schnee, auch im Flachland sind einzelne Flocken möglich. In tieferen Lagen bleibt es ruhig, in den Bergen jedoch gehen zum Teil stürmische Winde.

Umfrage Gehst du im Januar auf die Piste? Ja, ich koste es voll aus.

Ja, aber wohl nur sporadisch.

Ja, aber nicht zum Skifahren oder Snowboarden.

Nein, diesen Monat nicht.

In den Alpentälern, zum Beispiel in Bad Ragaz, erreichen die Winde Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 89 km/h. Und in den Bergen muss man mit Böen von bis zu 120 km/h rechnen. Ab 117 km/h reden Meteorologen bereits von orkanartigen Böen. Den Wintersportlern dürfte also ein stürmischen Wind um die Ohren wehen.

Schneefall am Wochenende



«In der Nacht auf Donnerstag wird es dann auch in den Bergen ruhiger», sagt Parick Suter, Meteorologe bei Meteonews, zu 20 Minuten, «es kann noch letzte Schneeflocken geben, aber nebst ein paar Restwolken dürfte es am Donnerstag ziemlich sonnig sein.»

Ähnlich verhält sich das Wetter am Freitag, wobei sich je weiter Richtung Westen die Sonne immer öfters zeigt. «Am Wochenende kommt dann eine Störung, die vor allem am Samstag verbreitet Schnee auch bis ins Flachland bringt. Am Sonntag steigt die Schneefallgrenze dann wieder an und der Schnee kann in Regen übergehen», so Suter.

Bächtoldstag - Skifahrtag? Ja, schon – aber das Wetter ist nur mässig lässig! Beachtet bitte die sehr hohen Windgeschwindigkeiten, vor allem in Kammlagen. Möglicherweise läuft Euer Bähnli des Vertrauens wegen der... https://t.co/yJHGfUJHtn — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 2. Januar 2019

Eine #Kaltfront bringt heute v.a. am #Alpennordhang ein paar Zentimeter #Neuschnee. ❄️☃️⛷️ Auch im #Flachland einzelne #Schneeschauer möglich, sonst wechselnd bewölkt bei 0 bis 3 Grad. Dazu auf den Bergen, in den Alpentälern und im Süden stürmischer Wind.🌬️ ^ls pic.twitter.com/dNZfbbOjcC — SRF Meteo (@srfmeteo) 2. Januar 2019

(bee)