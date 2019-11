In den Bergen steigt nach Neuschnee Lawinengefahr

In den Bergen werden in der Nacht auf Freitag sowie am Freitagvormittag mit Schwerpunkt zwischen dem Mattertal, dem Simplongebiet, dem Goms, der Gotthardregion bis weiter nach Südbünden sowie im Tessin kräftige Niederschläge erwartet.

Wie der Wetterdienst Meteonews am Donnerstag mitteilte, sind in diesen Regionen oberhalb von etwa 800 bis 1000 Meter verbreitet 30 bis 60 Zentimeter Neuschnee möglich – lokal auch mehr. «Dabei dürfte die Lawinengefahr deutlich ansteigen», sagt Meteorologe Roger Perret. Auch das Institut für Schnee- und Lawinenforschung warnt vor einer erheblichen Lawinengefahr.

Mix aus Sonne und Wolken

In den Alpentälern werden zudem bis am Freitagmorgen Windspitzen von 60 bis 90 km/h erreicht, auf den Berggipfeln sind sogar deutlich über 100 km/h möglich. Das schreibt auch «SRF Meteo» auf Twitter.

Zwischenstand #Föhnsturm: In den #Alpentälern bereits Böen bis knapp 100 km/h. Auf den Bergen #Orkanböen.🌬️ Dank #Föhn mild: bis 14 Grad 🌡️ ^ls pic.twitter.com/GX4aJRHMbW — SRF Meteo (@srfmeteo) November 14, 2019

Im Norden sei es hingegen nur selten nass. Die Schneefallgrenze liege hier laut «Meteonews» bei 700 bis 1300 Metern. Im Westen liegt diese bei etwa 500 bis 800 Metern, im Süden zwischen 700 und 1300 Metern. Ansonsten bleibt das Wetter eher freundlich. Es ist am Freitag mit einem Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen. Dank dem Föhn bleiben die Temperaturen mild, heisst es bei «SRF Meteo».

