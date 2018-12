Bringt Kaltfront doch noch Schnee an Weihnachten?

Bisher war der Winter in der Schweiz so warm und trocken, dass man es am vergangenen Wochenende kaum glauben konnte, als sich Wiesen und Strassen sogar im Flachland in eine Schneelandschaft verwandelten. Doch der Wintergruss scheint nicht von Dauer zu sein: Gemäss dem Wetterdienst Meteonews herrscht am Dienstag in der Höhe zwar ideales Wintersportwetter mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen, während über dem Flachland meist zäher Nebel liegt und die Temperaturen nicht mehr als 1 bis 2 Grad erreichen.

Umfrage Die Chance, dass es am 25. Dezember schneit, ist sehr klein. Sind Sie enttäuscht? Ja, vor allem nach dem verschneiten Wochenende habe ich so sehr auf weisse Weihnachten gehofft.

Es gibt echt Schlimmeres.

Nein, Weihnachten – ob mit oder ohne Schnee – ist mir ohnehin egal.

Doch spätestens ab Mitte Woche stellt sich eine Südwestströmung ein, die wechselhaftes, zeitweise windiges und zunehmend mildes Wetter bringt. «Die Schneefallgrenze steigt teilweise auf deutlich über 1000 Meter an», so der Meteorologe Cédric Sütterlin. Der Freitag wird mit 8 bis 10 Grad mild, und das Wochenende verläuft wechselhaft mit Auflockerungen und gelegentlich etwas Regen, wobei die Nullgradgrenze insbesondere am Sonntag auf rund 2500 Meter ansteigt.

Der 24. Dezember bleibt grün

Wer auf einen verschneiten Heiligabend gehofft hat, wird nun enttäuscht: Am 24. Dezember soll es über weite Strecken trocken bleiben mit eventuell etwas Niederschlag und ähnlich hohen Temperaturen wie am Wochenende. Doch am Weihnachtstag könnte laut Sütterlin die Wende kommen. Der Grund ist eine Kaltfront. Trotzdem soll die Schneefallgrenze voraussichtlich kaum unter 800 bis 1000 Meter sinken.

Am Stephanstag sind hinter der Kaltfront aber bei möglichen Schauern Schneeflocken bis in tiefe Lagen nicht ausgeschlossen. Das Fazit: Weisse Weihnachten ist zwar fast ausgeschlossen – aber eben nur fast. Und auch wenn es während der Festtage tatsächlich trocken bleibt, besteht noch immer die Hoffnung auf verschneite Weihnachtsferien.

(rab)