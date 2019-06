Bund warnt vor heftigen Gewittern

Am Mittwoch darf man sich noch über Temperaturen von bis zu 29 Grad freuen. Bereits in der Nacht auf Donnerstag kommt es aber zu einem Temperatursturz. Wie Cédric Sütterlin von MeteoNews sagt, treten vor allem in den westlichen Regionen wie der Romandie, Freiburg und der Region Bern ab 16 Uhr Gewitter und Regenschauer auf. Der Bund hat für die Westschweiz die Gefahrenstufe 3 rausgegeben. Es kann zu teils heftigen Gewittern kommen. In der Zentral- und Ostschweiz sollte es aber weiterhin trocken bleiben.

Umfrage Freuen Sie sich auf den Sommer? Ja, ich liebe die Hitze und will endlich wieder in die Badi gehen.

Nur wenn er nicht so heiss wie letztes Jahr wird.

Ich freue mich vor allem auf meine Ferien im Sommer.

Nein, ich habe lieber Winter und Schnee.

In der Nacht auf Donnerstag rollt schliesslich eine Kaltfront über die Schweiz und die Temperaturen sinken auf 12 Grad. Der Morgen beginnt eher bewölkt und den Tag hindurch muss immer wieder mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen steigen dann höchstens auf 16 bis 17 Grad. Es könne stellenweise auch zu heftigen Windböen kommen.

Heute mit bis zu 31 Grad nochmals #heiss und meist #sonnig. #Badiwetter Am Nachmittag und Abend Quellwolken und besonders im Westen #Gewitter mit #Hagel und #Sturmböen. In den Alpen Föhn. ^ja pic.twitter.com/xdEXNLT1qH — SRF Meteo (@srfmeteo) June 5, 2019

Gegen Wochenende verbessert sich die Wetterlage wieder ein wenig. Am Freitag ist es im Osten relativ sonnig bei 26 bis 28 Grad. Im Westen kann es allerdings noch immer Gewitter geben. Am Samstag kühlt es dann auf 20 bis 21 Grad ab, bleibt aber sonnig. Mit 25 Grad oder mehr darf schliesslich ab Sonntag wieder gerechnet werden.

(doz)