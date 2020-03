Wie begrüsst du jetzt deine Kollegen?

Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat seine Kampagne gegen das Coronavirus verschärft: Neu empfiehlt das BAG, Händeschütteln zu vermeiden.

So schützen wir uns: Die Kampagne gegen das neue Coronavirus ist ab sofort nicht mehr Gelb, sondern Rot. Dies bedeutet, dass die bisherigen Verhaltensregeln um drei weitere erweitert werden. pic.twitter.com/QkoYLrVoPU — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 2, 2020

Bereits letzte Woche veranlasste das Virus einige Schweizer Firmen, Massnahmen zu ergreifen. So empfahlen etwa Holcim, die Post oder Swisscom, sich nicht mehr mit einem Händedruck zu begrüssen. Wie eine Reportage in Zürich zeigte, passen auch Nachtschwärmer ihre Verhaltensweisen an. «Ich begrüsse fremde Menschen derzeit nicht mehr mit einem Händedruck, sondern reiche meinen Ellenbogen», sagte die 19-jährige Jessi.

Nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Ländern passen sich die Leute an:

No more handshakes now 🤦‍♂️🤦‍♂️😂 pic.twitter.com/oeobkxlmvb — Jay #StayTrue (@jaybug1313) March 2, 2020

The Thai "wai" is one of the recommended alternatives to handshake per National University of Singapore School of Medicine #Covid19 pic.twitter.com/Huh7a4Nwto — Mark George (@MarkDGeorge) March 2, 2020

