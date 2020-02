2020 ist ein Schaltjahr. Das heisst: Der Februar hat in diesem Jahr 29 statt 28 Tage. Die Erde braucht nämlich knapp 365 Tage und 6 Stunden, um die Erde zu umrunden. Ein normales Jahr hat aber nur genau 365 Tage. Damit das Kalenderjahr den Jahreszeiten angepasst ist, ist der Februar alle vier Jahre einen Tag länger. Das letzte Mal war das 2016 der Fall. Speziell ist das für Leute, die am 29. Februar geboren sind. Sie haben nur alle vier Jahre Geburtstag. Am Samstag können sie wieder feiern.

Hast du am 29. Februar Geburtstag? Planst du eine grosse Party? Feierst du deinen Geburtstag auch in Jahren ohne einen 29. Februar? Wie findest du, dass du so selten Geburtstag hast?

(les)