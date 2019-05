Wie haben Sie abgestimmt – und warum?

Das Schweizer Stimmvolk muss am 19. Mai über zwei Vorlagen befinden. Es muss die Frage beantworten, ob gewisse halbautomatische Waffen verboten werden sollen. Zugleich kommt die Abschaffung der Steuerprivilegien für überwiegend international tätige Konzerne zur Abstimmung.

