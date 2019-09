Am 13. Dezember 1999 ist 20 Minuten zum ersten Mal erschienen. Fast 20 Jahre sind seither vergangen. Inzwischen gilt 20 Minuten als das einflussreichtste Medium der Schweiz.

Uns nimmt es wunder: Wie hat 20 Minuten dein Leben verändert? Was für Erlebnisse verbindest du mit 20 Minuten? Hat dich eine Geschichte berühmt gemacht oder mit interessanten Menschen zusammengeführt? Hast du deine Liebe des Lebens kennen gelernt oder eine Musikkarriere gestartet?

Wir möchten aber auch gern von euch wissen, was ihr euch von uns für die nächsten 20 Jahre wünscht: Über welche Themen sollen wir wie berichten und welche Art von Journalismus sollen wir betreiben? Was findet ihr gut und auf was könnt ihr gut verzichten?

