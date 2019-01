Sehen diese Ortschaften wirklich schlimm aus?

In einem Monat wird über die Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen abgestimmt. Sie will eine weitere Ausdehnung der Bauzonen in der Schweiz verhindern. Die Gesamtfläche des bebaubaren Landes soll eingefroren und das bestehende Bauland effizienter genutzt werden.

«Die bestehenden Baulandreserven von 400 Quadratkilometern können für die weitere bauliche Entwicklung der Schweiz genutzt werden», sagt Luzian Franzini, Co-Präsident der Jungen Grünen, vor den Medien. Aber: «Wir möchten in 30 Jahren keine zugebaute, versiegelte und graue Schweiz haben.» Dies könne nur mit einem Ja erreicht werden.

Zersiedlung oder Idylle?

Um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, sammeln die Initianten auf ihrer Homepage Fotos, die die Auswüchse der Zersiedelung in der Schweiz dokumentieren sollen. Dutzende von Fotos aus allen Teilen des Landes zeigen die sich ausbreitenden Agglomerationen. Doch handelt es sich dabei wirklich um Negativbeispiele der Zersiedelung oder übertreiben die Initianten?

20 Minuten hat den Befürworter Luzian Franzini von den Jungen Grünen und den Gegner der Initiative, und einen Gegner der Initiative Nationalrat und Vize-Präsident der FDP Christian Wasserfallen mit diesen fünf Beispielen konfrontiert.

1. Altdorf UR

«Ich finde Altdorf sehr idyllisch. Altdorf sollte seine Entwicklung wenn möglich nach innen konzentrieren. Dies geht nur, wenn dort neue Baulandreserven eingezont werden können. Die ZSI kann hier sogar kontraproduktiv sein, wenn sie zentrumsnahe Bauten nicht mehr zulässt.»

Luzian Franzini: «Das Bild zeigt, wie ungeplant zersiedelt wurde. Im Urner Talboden hat die Zersiedelung stärker zugenommen als das Bevölkerungswachstum. Für den Tourismus der Zentralschweiz ist es extrem wichtig, dass malerische Landschaften erhalten bleiben.»

2. Ayent VS

«Die Siedlung gefällt mir nicht besonders. Man sollte neue Bauten nur noch an den bestehenden Infrastrukturen, insbesondere Strassen, tolerieren, damit der Ortskern zusammenwächst. Die ZSI bringt hier aber nichts, da diese Gemeinde die Baulandreserven wohl bereits eingezont hat.»

Luzian Franzini: «Ein krasses Beispiel der Zersiedelung. Ein solcher Siedlungsbrei ist aus touristischer Sicht nicht gerade attraktiv. Mit unserer Initiative könnte eine solche Bauweise in Zukunft verhindert werden. Wir könnten die Baulandreserven dann an die Orte transferieren, wo Entwicklung Sinn macht.»

3. Lindau ZH

«Die Siedlung ist gelungen und hat einen klar definierten Ortskern. Ich sehe hier keinen Handlungsbedarf. Falls Lindau keine Baulandreserven mehr hat, könnte wegen der ZSI dort nicht mehr gebaut werden. Lindau würde von der ZSI eher bestraft.»

Luzian Franzini: «Diese Siedlung ist ungeordnet einer Strasse entlang ins Kulturland gewachsen. Mit der Zersiedelungsinitiative liesse sich die Siedlungsentwicklung besser planen und es könnten in Zukunft klare Ortsgrenzen geschaffen werden.»

4. Troistorrents VS

«Das gefällt mir nicht besonders. Die Gemeinde sollte schauen, dass sich die Entwicklung ab sofort nach innen ergeben würde. Die Zersiedelungsinitiative ZSI bringt nichts, da diese Gemeinde die Baulandreserven wohl bereits eingezont hat.»

Luzian Franzini: «Man sieht auf den ersten Blick, wie die Zersiedelung den Naherholungsgebieten schadet. Mit der Zersiedelungsinitiative lässt sich verhindern, dass inmitten der grünen Wiesen neue Bauzonen geschaffen werden.»

5. Vitznau LU

«Ich finde Vitznau sehr idyllisch. Neue Bauten sollten nahe am Ortskern erfolgen. Falls Vitznau keine Baulandreserven mehr hat, wird man nach der ZSI kaum mehr einzonen können. Das würde eine weitere Entwicklung von Vitznau total bremsen. Vitznau wird von der ZSI eher bestraft.»

Luzian Franzini: «Das ist kein ultraschlimmes Beispiel. Trotzdem werden schöne grüne Wiesen an bester Lage verbaut. Die Region um Vitznau ist stark vom Tourismus abhängig. Mit der ZSI kann die Landschaft weiterhin attraktiv gehalten werden.»

