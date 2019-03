Wie hast Du die Geburt deines Kindes erlebt?

«Als Hebamme kann ich aktuell nicht empfehlen, Kinder zu bekommen», schreibt die deutsche Hebamme Jessica Elaine auf Twitter. Sie arbeitet seit zwölf Jahren als Hebamme, aktuell in München, und berichtet davon, dass die Arbeitsbedingungen immer schlimmer werden. So schlimm, dass gewisse Frauen nach der Geburt traumatisiert seien.

Sie hätten oft nicht genug Personal in der Wochenbettstation und könnten deshalb niemanden im Kreisssaal aufnehmen. Viele Frauen müssten weggeschickt werden. Diese Frauen müssten dann in eine andere Klinik verlegt werden. Einmal hätten sie sogar den Kreisssaal schliessen müssen, weil sie keine Krankenschwester auf der Wochenbettstation gehabt hätte. «Es gibt Tage, an denen ich denke: Dass heute alles gut gegangen ist, ist einfach nur Glück. Wobei gut gegangen dann eben auch nur bedeutet: Alle haben überlebt», sagt sie.



(maz)