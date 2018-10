«Bin einer der schnellsten Rapper der Welt»

Der schnelle Rap sei eine grosse Herausforderung, behauptet Rapper Increase: «Mit etwa 14 Silben pro Sekunde gehöre ich zu den schnellsten Rappern der Welt.» Seine Texte bestehen aus Double- und Trible-Time Passagen, die das Mundwerk sehr schnell sprechen lassen.

«Es ist eine Disziplin des Raps, die nicht alle beherrschen, aber spektakulär klingt», sagt Increase. Man rappe in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit, was dazu führe, dass man gewisse Texte gar nicht mehr richtig versteht.

Wie schnell bist du?

Jetzt bist du an der Reihe. Bist du ebenso schnell wie Increase? Increase fordert dich heraus. Zeig es uns und schick uns ein Video von dir und deiner Version seines Songs «Tripletime-Held».



Ausschnitt aus dem Songtext:

also was hani da dir wele erchläre ich bin imer no dä wo de plan durezieht als en rappende Gangster das heisst ich bi so wi ich wet und

Ich überschrite di gsetzliche reglä würkli nu dänn wänns für ali was bringt und battle mini lüt uf verschidene ebene wi en kandidierende Pro alte was märkt mer a mim dominantere verhalte a dasi mi immer und überal oberhauptmässig und überläge verhalte ha mit eme wüsse wo wesetlichi sache übere längeri zite erhalte cha und

Ich liebe di baby was han ich für Zwifel ich kämpfe so wine Maschine was isch i mir ine de Wäg zu em money di eine säged ich spine anderi finded de fride nume wänn si mich dissed aber di meischte fiired zum bänge.

(nzy)