Wurdest du in der Badi beklaut?

Wo sich viele Menschen tummeln, sind auch Taschendiebe nicht weit: Am Openair Frauenfeld etwa wurden rund 50 Diebstähle angezeigt. Meist wurden Wertsachen aus den Zelten gestohlen.



Deine Story



Nimmst du deine Wertsachen mit in die Badi und wie versteckst du sie? Wurdest du schon beim Baden oder am Festival bestohlen? Erzähle uns auf Whatsapp von deinen Erfahrungen! Nimmst du deine Wertsachen mit in die Badi und wie versteckst du sie? Wurdest du schon beim Baden oder am Festival bestohlen? Erzähle uns auf Whatsapp von deinen Erfahrungen!

Auch am See oder in den Badis gehen Diebe um. Lässt du deine Wertsachen einfach unter dem Badetuch, wenn du ins Wasser springst? Und wurdest du schon bestohlen? Erzähle uns deine Geschichte im Formular unten oder via Whatsapp (076 420 20 20). Vielen Dank!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(daw)