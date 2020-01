Gott, Sex, Konsum – das sagen Nonne und Mönch

«Es ist ähnlich, wie wenn man sich in jemanden verliebt»: Das sagt Pater Thomas Fässler auf die Frage, warum man sich für ein Leben mit Gott entscheidet. Der 35-Jährige entschied sich vor rund 14 Jahren für den Eintritt ins Kloster Einsiedeln und ist als Seelsorger, Priester und Lehrer tätig.

Bereits seit fast vierzig Jahren lebt Schwester Mirjam Oeschger in der Klostergemeinschaft in Ingenbohl SZ. Sie wünscht sich, dass Frauen in der Kirche mehr Verantwortung und Kompetenzen erhalten.

(mg)