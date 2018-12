Wie sexistisch ist der Ton in der Armee?

Wenn Viola Amherd im neuen Jahr das VBS übernimmt, wird sie als erste Verteidigungsministerin der Schweiz für die Männerdomäne Armee zuständig sein.

Dort geht es nicht immer ganz politisch korrekt zu und her – so heisst das Mutterschiff, der grosse Rucksack, abgekürzt auch mal «Muschi» und Frauen in der Armee müssen sich viele Vorurteile anhören.

Wir suchen nun nach Beispielen von sexistischen Sprüchen und Vorfällen – aus Sicht von Männern und Frauen in der Armee. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte:



