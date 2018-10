Wie stimmen Sie bei der SVP-Initiative ab?

Der Abstimmungskampf um die Selbstbestimmungsinitiative hat begonnen: Während die SP vor einem Pakt mit Autokraten wie Erdogan oder Putin warnt, versucht die SVP, mit einem braven Motiv gegen die «fremden Richter» zu mobilisieren.

Drei Vorlagen



Am 25. November stimmt die Schweiz über drei Vorlagen ab. Die Selbstbestimmungsinitiative der SVP will, dass die Bundesverfassung gegenüber dem Völkerrecht immer Vorrang hat – ausser sie widerspricht dem zwingenden Völkerrecht, wie zum Beispiel dem Folterverbot. Die Initiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» verlangt, dass Bauern, die Kühen die Hörner lassen, finanzielle Beiträge erhalten. Und mit dem Gesetz zur Überwachung von Versicherten sollen bei konkretem Missbrauchsverdacht verdeckte Observationen möglich sein.

Neben der SVP-Initiative kommt am 25. November auch die gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten an die Urne. Zudem können die Stimmbürger über die Hornkuh-Initiative befinden. Nun sind Sie gefragt: Welche Argumente überzeugen Sie? Und wie stimmen Sie ab? Nehmen Sie hier an der ersten Welle unserer Umfrage teil.

