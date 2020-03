Wie gehen Sie im Büro mit dem Coronavirus um?

Das Coronavirus breitet sich in der Schweiz weiter aus. Bis gestern Abend gab es 30 Fälle, die vom Bundesamt für Gesundheit bestätigt sind. Deshalb kommt es teils zu drastischen Massnahmen. In Spreitenbach AG sind 44 Kindergärtler und acht Lehrpersonen unter Quarantäne, weil sich ein Lehrer bei einem Familienbesuch aus Italien angesteckt hat.

Auch Firmen haben reagiert. Mitarbeiter des Pharmaherstellers Lonza, die aus Italien nach Visp VS arbeiten kommen, werden seit Montagmorgen auf Fieber getestet. Auch die Universitäten haben reagiert. Wegen des Coronavirus sind am Montag die Lehrveranstaltungen des Instituts für Mathematik an der Universität Zürich ausgefallen.

Wie beeinflusst das Coronavirus Ihren Alltag? Wollen Ihre Arbeitskollegen jetzt plötzlich ganz genau wissen, wo Sie in den Ferien waren? Kommt es in Ihrem Grossraumbüro zu hitzigen Debatten, weil der Kollege trotz Grippesymptomen zur Arbeit kommt? Wie ist die Stimmung an Ihrem Arbeitsplatz? Und: Besuchen Sie Ihre Grossmutter im Altersheim noch?

