Wie verbringst du dein Wochenende jetzt?

Veranstaltungen mit über 1000 Personen sind in der Schweiz bis mindestens am 15. März verboten. Am Mittwoch zog der Bund die Schraube nochmals an. Zusammen mit den Kantonen wurde beschlossen, dass Veranstalter bei Anlässen über 150 Personen eine Risikoabschätzung vornehmen müssen. Zuvor hatte die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich bereits beschlossen, Veranstaltungen mit vielen Personen in engem körperlichen Kontakt in geschlossenen Räumen nicht durchzuführen.

Umfrage Wie verbringst du dein Wochenende angesichts des Coronavirus? Ich besuche trotzdem noch Konzerte und Clubs, sofern diese nicht abgesagt bzw. geschlossen sind.

Ich gehe in Bars oder Restaurants.

Ich bleibe zuhause und vergnüge mich dort.

Ich lade Freunde ein oder gehe zu Freunden nachhause.

Gerade weiss ich echt nicht, wie ich mein Wochenende verbringen soll.

Ich treibe Sport.

Solche Gedanken muss ich mir nicht machen. Ich arbeite am Wochenende.

Mit Lernen - jetzt erst recht.

Schon bald steht das Wochenende an. Wie gehst du damit um, wenn du nun nicht mehr in Clubs feiern oder Konzerte besuchen kannst? Bleibst du allein zu Hause und schaust Netflix? Oder veranstaltest du eine Homeparty? Oder wählst du ganz andere Alternativen? Wir sind gespannt auf deine Pläne, von denen du uns mit einem Klick auf den Button unten berichten kannst (deine Angaben behandeln wir vertraulich):

(bz)