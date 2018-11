Wie viel spart die IV jetzt ein?

Ab wann schicken IV und Suva wieder Detektive los?

Laut dem Bundesrat dürfte das Gesetz voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres in Kraft treten.

Wer kann als Sozialdetektiv arbeiten?

Jeder, der als Sozialdetektiv tätig sein will, soll künftig eine Bewilligung des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) benötigen. Die Person muss gemäss dem Verordnungsentwurf des Bundesrates folgende Anforderungen erfüllen: Sie darf in den letzten zehn Jahren nicht straffällig geworden sein, nicht in den Konkurs gefallen sein und sollte eine Polizei- oder gleichwertige Ausbildung absolviert haben. Weiter muss die Person bereits zwei Jahre Erfahrung mit Observationen mitbringen. Die Gegner des Gesetzes kritisierten, es gebe in der Schweiz keine glaubwürdige Detektivschule.

Ich bin auf eine IV-Rente angewiesen. Muss ich nun jederzeit damit rechnen, überwacht zu werden?

Laut CVP-Nationalrätin Ruth Humbel braucht man sich keine Sorgen zu machen, solange man gegenüber den Ärzten und der IV-Stelle ehrlich ist in Bezug auf das eigene Krankheitsbild. «Observationen sind die Ultima Ratio. Sofern man nicht bewusst lügt, hat man nichts zu befürchten.» Daniel Graf vom Referendumskomitee «Versicherungsspione Nein» widerspricht. Die Angst vor möglichen Observationen sei nun ein Thema: «Der Druck auf die Versicherten nimmt eindeutig zu, weil Überwachungen gesetzlich jetzt jederzeit möglich sind.»

Überwachungen sind aber zeitlich begrenzt: Das Gesetz gibt eine maximale Überwachungsdauer von 30 Tagen innerhalb von 6 Monaten vor.



Filmen Detektive jetzt ins Schlafzimmer von IV-Rentnern?

Diese Frage zielt auf den wohl umstrittensten Punkt im Abstimmungskampf ab. Humbel streitet vehement ab: «Die medial abgehandelten Einzelfälle von Überwachungen, bei denen Detektive in Innenräume gefilmt haben, wurden alle von Privatversicherungen in Auftrag gegeben. Im Falle der Sozialversicherungen ist so etwas nicht möglich.» Graf hingegen sagt: «Aufnahmen von Innenräumen sind gemäss der Formulierung des Gesetzes meiner Meinung nach möglich.» Ein Entscheid des Bundesgerichts, der diese Frage abschliessend beantworten soll, stehe noch aus.

Wie können sich Versicherte vor möglichen Observationen schützen?

Graf sagt, als Versicherte habe man jetzt noch schlechtere Karten, der willkürlichen Überwachung sei nun Tür und Tor geöffnet: «Will man sich gegen eine Observierung wehren, steht man als Einzelperson der Versicherung gegenüber. Das könnte äusserst schwierig werden ohne rechtliche Hilfe.»

Ich wurde von einem Sozialdetektiv observiert – was nun?

Observierte Personen haben laut des Verordnungsentwurfs nach der Überwachung in jedem Fall das Recht auf Einsicht in das vollständige Observationsmaterial. Sollte sich der Verdacht des unrechtmässigen Leistungsbezugs nicht bestätigt haben, wird man schriftlich informiert. Dabei erhält man neu ein Angebot zur Einsichtnahme vor Ort oder zur Zusendungen der Kopien des ganzen Überwachungsmaterials. Hat sich der Verdacht erhärtet, wird man zu einem Gespräch vor Ort geladen. Dabei wird das Material offengelegt und eine neue Verfügung über die Leistung erstellt.

Was geschieht mit den Akten, wenn der Fall abgeschlossen wurde?

Grundsätzlich gilt: Das Observationsmaterial wird nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet, sofern es nicht archivwürdig ist. Wichtig sei, dass Akten von Personen, die fälschlicherweise observiert wurden, automatisch vernichtet würden, so Humbel. Es sei denn, die betroffene Person erhebe Einspruch. «Bestätigt sich der Verdacht von Versicherungsmissbrauch werden die Überwachungsdokumente natürlich aufbewahrt und dient in einem allfälligen Strafverfahren als Beweismaterial.»

Wie viel wird jetzt eingespart?

Gemäss dem BSV konnte die IV zwischen 2009 und 2016 durch Observationen rund 1,6 Millionen Franken einsparen. Die tatsächliche Zahl liege deutlich höher, da Renten in der Regel über mehrere Jahre ausbezahlt würden, so das BSV weiter. Man gehe deshalb hochgerechnet von Einsparungen bis zu 170 Millionen aus, diese Zahl sei jedoch mit Vorsicht zu geniessen.