«In einer KV-Lehre könnte ich am meisten chillen»

Geld, Ruhm, Reisen: Der Beruf des Influencers gilt bei vielen als Traumjob. Doch kann man wirklich davon leben? Und wie wird man denn überhaupt Influencer?

Diese und viele andere Fragen beantworten dir heute fünf Social-Media-Stars am #Influencer-Stand an der Berufsmesse in Zürich. Mit dabei sind Zeki, Gabirano, Sephiron, Ramona Bonbinzin und Elena Habicher. Wir berichten ab 9 Uhr den ganzen Tag live. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Hast auch du Fragen an die Influencer? Oder bist du selber an der Messe und willst uns Fotos schicken? Melde dich hier.





(dp)