Wieso brezeln sich Leute auf, um arbeiten zu gehen?

Wir verbringen den Grossteil unseres Tages bei der Arbeit. Viele wollen da eine gute Figur machen und brezeln sich auf. Konsumpsychologe Christian Fichter überrascht das nicht: «Gut aussehen zu wollen, ist angeboren. Wir wollen alle gut aussehen, insbesondere dort, wo Leute sind.» Deshalb style man sich oft im Ausgang – und auch bei der Arbeit sei es nicht überraschend.

Umfrage Stylen Sie sich für die Arbeit? Ja, ich putze mich für die Arbeit extra heraus.

Nein, mir ist es egal, wie ich bei der Arbeit aussehe.

Ich weiss es nicht.

Dafür gebe es drei Gründe: Die Gruppenzugehörigkeit, die Attraktivität auf dem Heiratsmarkt und das Signalisieren von Status. «Wegen des Status tragen Banker auch Anzug. Zudem signalisieren sie so auch ihre Gruppenzugehörigkeit. Sie wollen ernst genommen werden. Einen Sanitär in Anzug und Krawatte würde beispielsweise niemand ernst nehmen.» So sehen es auch Passanten: «Ich versuche, mich auch sonst gut zu stylen» (siehe Video).

Auch auf Twitter wird das Thema diskutiert:



Was ist mehr Peak Kapitalismus?

Dass Menschen sich aufbrezeln, um arbeiten zu gehen – oder um einkaufen zu gehen? — Philippe Wampfler (@phwampfler) 5. Januar 2019

(maz)