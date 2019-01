Wieso leuchtet der Himmel hier so spektakulär?

Es ist ein «mysteriöses und etwas beängstigendes» Naturschauspiel, das der 20-Minuten-Leser P. M.* entdeckt hat. Auf dem Video, das in England aufgenommen worden sein dürfte, leuchtet der Himmel gleich an mehreren Stellen spektakulär. M. sagt, er habe nicht herausfinden können, was dahinterstecke (siehe Video).

Umfrage Haben Sie so etwas schon einmal gesehen? Ja, in echt ist es noch viel besser!

Ja, aber das finde ich nicht spektakulär.

Nein.

Der Meteorologe Cédric Sütterlin von Meteonews hat eine Erklärung für das Phänomen. «Es handelt sich um sogenannte Halos», sagt er. Ein Halo sei ein Lichteffekt, der durch die Lichtbrechung oder Reflexion an Eiskristallen in der Luft entstehe. Je nach Lufttemperatur entstünden dabei andere Eiskristalle, und damit werde das Licht unterschiedlich gebrochen.

«Es gibt etliche verschiedene Halos», sagt Sütterlin. Die häufigsten seien der 22-Grad-Ring um die Sonne sowie die Nebensonnen links und rechts der Sonne, die teils ähnlich hell wie die Sonne sein könnten. «Die sind recht häufig zu beobachten», so der Meteorologe – etwa beim Aufzug hoher Wolken vor einer Warmfront oder im Winter beim Skifahren, wenn viele Eiskristalle in der Luft seien.

*Name der Redaktion bekannt

(20M)