Ärzte halten HIV-Tests trotz Risiko für unnötig

20-Minuten-Leser A. B.* wollte kürzlich einen HIV-Test bei einem Arzt machen. Er wollte seiner neuen Partnerin zeigen, dass er HIV-frei ist, damit sie fortan ungeschützt Sex haben könnten. Doch der Arzt riet ihm davon ab. Er habe gesagt, dass HIV in der Schweiz kein grosses Problem darstelle und der Test nur koste, sagt B. Er ist irritiert: «Es sollte selbstverständlich sein, einen solchen Test zu machen. Ich habe nicht erwartet, dass das hinterfragt wird.»

Was sind HIV-Risikogruppen?

Laut Aebersold und Braun sind HIV-Infektionen am verbreitetsten bei Männern, die mit Männern Sex haben, Drogenkonsumenten, Personen mit häufig wechselnden Sexualpartnern und bei Personen aus sogenannten Hochprävalenzländern. Dazu zählen die Karibik, Subsahara-Afrika sowie Süd- und Südostasien. Aber auch bei der restlichen Schweizer Bevölkerung besteht nach wie vor ein geringes Risiko. Zusammen mit den genannten Faktoren können auch gewisse Krankheitssymptome nach einer Risikosituation auf eine HIV-Infektion hindeuten.



Was sind HIV-Risikosituationen?

Eine Risikosituation besteht laut Aebersold immer dann, wenn man ungeschützten, eindringenden Anal- oder Vaginalsex mit einer nur flüchtig bekannten Person gehabt habe. Daneben kann es auch zu HIV-Infektionen über Flüssigkeitsaustausch bei Verletzungen, dem gemeinsamen Benutzen von Drogenbesteck sowie bei der Schwangerschaft, der Geburt oder dem Stillen durch Übertragung von Mutter auf Kind kommen.



Wann ist ein Test angebracht?

Der HIV-Status ist nach jeder Risikosituation wieder ungewiss. Deshalb gilt Aebersold zufolge: «HIV-Tests sind nach einem realen Risikoerlebnis nach wie vor angebracht.» Nur wer um seine HIV-Infektion wisse, könne von den heutigen Therapien profitieren und sei bei gut eingestellter Therapie nicht mehr ansteckend für andere. Dies sei ein wichtiger Beitrag zur Beendigung der Epidemie.



Dennoch: Nicht für alle macht ein HIV-Test tatsächlich Sinn. Braun sagt, dass es nicht sinnvoll wäre, die gesamte Bevölkerung auf HIV testen zu lassen: «Das würde zu vielen falsch-positiven Resultaten führen und schliesslich mehr schaden, als nützen.» Falsch-positive Resultate sind Resultate, die fälschlicherweise ein positives HIV-Testresultat anzeigen. Deshalb versuche man Empfehlungen zu geben, wann ein Test angebracht sei. Seien gewisse Bedingungen für eine Infektion erfüllt, sollte man sich testen lassen.



«Allerdings ist ein HIV-Test nicht zwingend, wenn sich jemand nie einem Risiko ausgesetzt hat.» Das Kondom biete einen sehr hohen Schutz, und die Chance, sich beim Oralsex mit HIV anzustecken, sei enorm klein. «Anders sieht es natürlich mit anderen Geschlechtskrankheiten wie Syphilis, Tripper und Chlamydien aus.» Doch da ein Grossteil der Bevölkerung schon einen Seitensprung gehabt habe, wisse man selbst in einer geschlossenen Beziehung nie genau, was der Partner eigentlich so macht. Darum könne es auch in festen Partnerschaften sinnvoll sein, sich auf HIV testen zu lassen, sagt Braun.

Ähnlich erging es C. D.*, der den Test aus denselben Gründen machen wollte. Er sagt, sein Arzt habe ihm Fragen zu seiner neuen Freundin gestellt. Als er erfahren habe, dass es sich um eine über vierzig Jahre alte Schweizerin handle, habe er von einem Test abgeraten. Es bestehe kein Risiko. «Mein Arzt sagte, er empfehle einen Test vor allem dann, wenn Personen Sex mit Afrikanern gehabt hätten.» Die betreffende Praxis war für Fragen von 20 Minuten nicht erreichbar.

«Ungeschützter Sex erst nach Test»

Das Verhalten sorgt für Kritik. Katharina Lange, Leiterin der Testangebote Basel, sagt: «Sogar das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt, dass ungeschützter Sex in einer Beziehung erst nach Vorweisen eines negativen HIV-Testresultats erfolgen sollte.» Und genau so sehe sie das auch. Deshalb fände sie es

wünschenswert, wenn Ärzte das so kommunizieren würden. «Zudem ist es grundsätzlich immer gut, wenn man seinen eigenen HIV-Status kennt. Und ein explizites Abraten von Tests ohne Abklären der sexuellen Vorgeschichte eines Patienten ist heikel.»

Einzige Ausnahmen stellen für sie Angstpatienten dar, die sich aus einer irrealen Furcht vor HIV oft und unnötig testen liessen, oder Menschen, die ausschliesslich geschützten Sex praktizierten. Tests machten aber Sinn, denn ein Ansteckungsrisiko bestehe nach wie vor: «Noch immer wird in der Schweiz pro Tag etwas mehr als ein neuer HIV-Fall entdeckt.»

«Nicht alle sind ehrlich»

Das Risiko könne auch für Patienten bestehen, die nicht zu den sogenannten Risikogruppen (siehe Box) gehörten, sagt Lange. «Weiss ich, mit wem mein Partner schon alles im Bett war? Und mit wem seine vorherigen Sexpartnerinnen?» Eine klare Abgrenzung der Risikogruppen von der allgemeinen Bevölkerung sei manchmal etwas schwierig und schnell nicht mehr überschaubar.

Gleich sieht es Stefan Langenegger vom Ärztehaus Seebach in Zürich. «Wenn ein sexuell aktiver Patient nach ausführlichem Gespräch einen Test wünscht, sollte dieser auch immer durchgeführt werden», sagt er.

«Im Zweifelsfall sollte immer zugunsten eines Tests entschieden werden, denn er ist günstig. Die Konsequenzen und Kosten im Fall einer nicht entdeckten Ansteckung sind beträchtlich. Zudem sind die Patienten nicht immer ganz ehrlich, was ihr Sexualverhalten angeht», so Langenegger.

Abklärungen und Empfehlungen

Beatrice Aebersold, Geschäftsleiterin der Aidshilfe Bern, sagt: «Ich würde mich davor hüten, von einem Test abzuraten, auch wenn das Risiko einer Ansteckung in der Schweiz mittlerweile sehr klein ist.»



Die Aids Hilfe Bern sowie die anonyme HIV- und STI-Test- und Beratungsstelle des Universitätsspital Bern würden bei Personen, die einen HIV-Test wünschten, erst ein Risikobeurteilungsgespräch führen, sagt Aebersold. Da keine offizielle Weisung bestehe, können Hausärzte das Vorgehen so handhaben, wie sie möchten.

«Problem sind die, die sich nie testen»



Grundsätzlich werden die meisten HIV-Tests in der Schweiz von mehr oder weniger derselben Gruppe von Personen nachgefragt – solchen, die sich einem Risiko ausgesetzt haben, so Dominique Braun, Oberarzt am Universitätsspital Zürich. Häufig sei auch der Wunsch, gegenüber einem neuen Partner ausweisen zu können, dass man HIV-frei ist. «Das verstehe ich. Ein Test wird auf Wunsch immer gemacht.»



In der Schweiz werden laut Braun in den Teststellen rund 22'000 HIV-Tests pro Jahr durchgeführt. Dazu würden wahrscheinlich nochmals so viele Tests durch die Hausärzte hinzukommen. «Diese Personen sind offensichtlich bezüglich Testempfehlungen unproblematisch zu erreichen. Problematischer sind diejenigen, die man nicht erreicht, die sich aber testen lassen sollten.»



Nach wie vor gebe es noch immer geschätzte mehrere Hundert bis wenige Tausend unerkannte HIV-Infektionen in der Schweiz, so Braun. «Und die müssen wir finden.» Bisher nichtdiagnostizierte Infektionen könnten etwa erkannt werden, wenn Personen getestet würden, die eine HIV-Präexpositionsprophylaxe machen wollten, also vor der Einnahme von vorbeugenden Medikamenten stehen. Auch die neu erhältlichen HIV-Selbsttests seien hilfreich, so Braun.



*Name der Redaktion bekannt

