Darum wollen wir bei dieser Hitze mehr Sex

Die Hitzewelle hat die Schweiz fest im Griff. (Wie Sie dieser am besten trotzen, sehen Sie in der Bildstrecke.) Doch trotz Schweiss und Trägheit: An besonders heissen Tagen haben wir mehr Lust auf Sex. Die Sexologin Lorena Covolan erklärt, weshalb das so ist.

Frau Covolan, laut Wissenschaftlern soll Hitze die Lust auf Sex steigern, unter anderem weil Sonne und Wärme die Hormonproduktion anregen. Stimmt das?

Ja, das stimmt. Durch die Sonnenstrahlen wird das sogenannte Glückshormon ausgeschüttet. Dies geschieht ausserdem auch beim Sex.

Gibt es noch andere Gründe?

Ja, denn um sich bei grosser Hitze abzukühlen, steigert der Körper die Durchblutung. Wenn dabei speziell auch das Geschlecht besser durchblutet ist und sich freier bewegen kann, nehmen wir das Geschlechtsteil besser wahr und sind schneller erregt. Ergo: Die bessere Durchblutung des Geschlechts macht mehr Lust auf Sex.

Australische Forscher fanden heraus, dass sowohl Männer als auch Frauen im Sommer deutlich mehr Sexualpartner haben als an kalten Tagen. Lassen wir uns bei Hitze schneller auf einen One-Night-Stand oder gar einen Seitensprung ein?

Wenn es heiss ist, verbringen die Leute mehr Zeit im Freien und haben mehr Kontaktmöglichkeiten, darunter unter anderem auch sexuelle. Generell sieht man im Sommer mehr nackte Haut und die visuellen Reize können vermehrt genutzt werden.

Wie meinen Sie das?

Es ist einfacher, Hautkontakt zu haben. Durch diesen wird die Sache natürlich schneller sexuell. Ein Geknutsche ist im Sommer auch auf der Badiwiese möglich und inspiriert vielleicht noch andere. Zudem wirkt der natürliche Körpergeruch unter Umständen aphrodisierend.

Ist es gefährlich, bei diesen Temperaturen ausgiebigen Sex zu haben?

Solange man die eigenen körperlichen Grenzen respektiert, ist ausgiebiger Sex gesund. Die Grenzen sind dieselben wie bei anderen Tätigkeiten, zum Beispiel beim Sport. Bei sehr heissen Temperaturen braucht der Körper beispielsweise mehr Pausen und Flüssigkeit.

Gibt es spezielle Tipps für die schönste Nebensache der Welt, wenn es so heiss ist?

Vielleicht Eiswürfel?

