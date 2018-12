Wilde Kandidatin durfte nicht mal ins Bundeshaus

Ihre Vorfreude auf die Bundesratswahl war enorm, ihre Enttäuschung am Mittwochmorgen umso grösser. Als wilde Kandidatin hatte sich Hedi L.* für einen Sitz im Bundesrat beworben. Sämtliche Dokumente hatte die bald 60-Jährige aus dem Kanton Bern fristgerecht eingereicht, die Bestätigung ihrer Kandidatur in der Tasche – unterzeichnet vom Generalsekretär der Bundesversammlung (die Dokumente liegen der Redaktion vor).

Frühmorgens fährt sie extra nach Bern. Optimistisch und voller Vorfreude, vor Ort mitverfolgen zu können, wie sie abschneidet. Dann die Ernüchterung: Als Hedi L.* ins Bundeshaus schreiten will, wird sie schon am Eingang gestoppt. Der Sicherheitsdienst verweigert ihr den Zutritt – trotz Pass und ID, die sie bei sich trägt, um sich auszuweisen. «Man liess mich einfach nicht rein. Das ist doch nicht zu glauben», echauffiert sie sich. Und lässt ihrem Frust freien Lauf. «Ich bin wütend, enttäuscht und finde das diskriminierend: Jeder Bürger kann für den Bundesrat kandidieren. Aber am Wahltag wird man wie eine Persona non grata behandelt.»

Eintritt nur mit «Götti» möglich

Die diplomierte HR-Fachfrau muss die Wahl via Radio verfolgen. Sie darf weder auf die Zuschauer-Tribüne noch erfährt sie, ob die Bundesparlamentarier überhaupt Kenntnis von ihrer Kandidatur haben. «Dabei wollte ich nur nachsehen, ob meine Unterlagen wie versprochen aufliegen», ergänzt sie. Und natürlich, ob sie einige Stimmen auf sich vereinen kann. Schliesslich hat sie im Vorfeld sämtliche 246 Ratsmitglieder angeschrieben und ihre Beweggründe für die wilde Kandidatur dargelegt. «Einwanderung stoppen; sozial zu Einheimischen» lauten ihre Kernparolen. Die Schweiz sei jetzt schon überbevölkert, Arbeitslose sollten in der Altenpflege ausländische Arbeitskräfte ersetzen, ist sie überzeugt.



Doch nicht ein Parlamentarier hatte auf ihr Schreiben reagiert. Auch sind die Zulassungskriterien für das Bundeshaus klar definiert. «Niemand kommt einfach so ins Gebäude», sagt Karin Burkhalter von den zuständigen Parlamentsdiensten. Auch wilde Kandidaten hätten keinen generellen Anspruch auf Zutritt, ebenso wenig könne man sich als Privatperson akkreditieren. Einzige Möglichkeit für Hedi L*. wäre gewesen, wenn ein Ratsmitglied sie als Gast ins Parlamentsgebäude eingeladen und begleitet hätte. Lediglich Kandidaten, die von einer Bundeshausfraktion offiziell nominiert worden sind, erhalten einen Zutrittsausweis. So wie CVP-Kandidatin Heidi Z'graggen, die nicht dem Parlament angehört.

Regelung wegen Juxnamen

Einen kleinen Lichtblick gibt es für Hedi L.*: Ihr Dossier lag am Wahltag auf und war für die Mitglieder der Bundesversammlung einsehbar. Das bestätigten die Parlamentsdienste. Ob die Bernerin eventuell eine handvoll Stimmen erhalten hat, wird sie aber nie erfahren. Wer bei einer Bundesratswahl weniger als zehn Stimmen macht, wird nicht namentlich erwähnt. Aus gutem Grund: Es könnte sein, dass jemand aus Jux einen Fantasienamen auf den Abstimmungszettel schreibt. Dieser müsste bei Bekanntgabe des Resultats konsequenterweise vorgelesen werden. Das würde kein gutes Licht auf eine Bundesratswahl werfen.

Diese werde aber bereits jetzt von dunklen Wolken überschattet, ist Hedi L.* überzeugt: «Mit direkter Demokratie hat das für mich nichts mehr zu tun.» Wäre sie unter der Bundeshauskuppel an der Macht, würde sie einiges ändern. Zufrieden ist sie aber mit der Wahl von Karin Keller-Sutter (FDP) – sie hätten eine ähnliche Linie. Von Viola Amherd (CVP) hält sie weniger. Die Walliserin sei ihr suspekt.

*Name geändert und der Redaktion bekannt

