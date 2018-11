William W. soll sich an Bub vergangen haben

William W. lebte in Freiheit, obwohl er wegen Sexualdelikten an fünf Kindern verurteilt war. Jetzt hat er offenbar erneut zugeschlagen. Wie am Freitag bekannt wurde, führt die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung wegen sexueller Handlungen mit einem Kind. «Es geht im Wesentlichen um die Abklärung, ob der Beschuldigte einem achtjährigen Knaben in die Hose gegriffen und ihn am Glied berührt hat», präzisiert der Solothurner Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck in der «SonntagsZeitung».

Diese machte den Fall vor zwei Jahren publik, als W. aus formaljuristischen Gründen nicht verwahrt wurde. Obwohl ihm Gutachter eine «mittelgradig bis hohe» Rückfallgefahr attestierten.

Konnte sich frei bewegen



«Als ich hörte, dass er schon wieder ein Kind missbraucht haben soll, bin ich erschrocken», sagt das ehemalige Opfer Selina in der «SonntagsZeitung». «Ich habe immer geahnt, dass er wieder zuschlägt.»

Wie Recherchen zeigen, lebte W. nach der Entlassung aus dem Gefängnis Ende 2016 in einem offenen Wohnheim. Nur vier Kilometer von Selina entfernt. Trotz Fussfessel konnte er sich gemäss Fotoaufnahmen sehr frei bewegen. Der Solothurner Justizdirektor Roland Fürst ist «sehr betroffen von der Entwicklung im vorliegenden Fall», wie er sagt. Der Fall zeige die grundsätzlichen Herausforderungen der Zusammenarbeit von Justizbehörden auf. «Dieses Regelwerk muss kritisch hinterfragt und allenfalls überarbeitet werden.»

(20 Minuten)