Hier lernst du, wie du Influencer wirst!

Auf Social Media geben Influencer den Ton an. Ihr Kapital sind ihre Follower. Bis zu 550'000 Dollar lassen Firmen für ihre erfolgreichsten Influencer angeblich pro Post springen. Träumst auch du von einem Job als Influencer? Oder wolltest du schon immer wissen, was es dafür neben Liegestuhl, Smoothie und grosser Klappe sonst noch braucht?

Umfrage Könntest du dir einen Job als Influencer vorstellen? Ja, das ist mein Traumberuf.

Nein, das ist ein doofer Job.

Weiss nicht.

Ich habe einen anderen Traumberuf.

An der Berufsmesse Zürich, die vom 20. bis 24. November stattfindet, geben wir dir die Gelegenheit dazu. In den Hallen der Messe Zürich, in der 240 Lehrberufe vorgestellt werden, ist 20 Minuten mit einem Influencer-Stand vor Ort. Von 8.30 bis 17 Uhr warten fünf Influencer auf dich, um aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Zeki

Follower: über 1 Million

Zeki (28) aka «Swissmeme» spielt in Form von Memes und Videos auf humorvolle Art mit typischen Alltagssituationen und Schweizer Klischees. Auch die Videos des Basler Social-Media-Stars, in denen er Mitarbeiter verschiedener Berufe parodiert, gehen regelmässig viral.

Gabirano

Follower: über 180'000

Gabirano (20) stellt in seinen Videos Alltagssituationen nach. Der 2,08 Meter grosse Berner Insta-Comedian schlüpft in seinen Clips manchmal gern auch mit Kissen, Tüchern oder Frauenperücken auf dem Kopf in verschiedene Rollen. Am meisten punktet er bei seinen Followern mit seiner Spontaneität.





Sephiron

Follower: 73'000

Youtuber Sephiron (25) füttert seine «Schlingel», wie er seine Follower oft begrüsst, regelmässig mit Tipps und Tricks rund um die Game-Welt der Pokémon. Sitzt ein Kumpel zum Fachsimpeln neben ihm, ist die Game-Party perfekt. Ein fetter Couch-Potato ist der St. Galler übrigens nicht. Der Gamer arbeitete als Fitness- und Personaltrainer. So postet er denn auch ab und zu Fotos seines gestählten Körpers.

Ramona Bonbizin

Follower: 30'000

Auf ihrem Blog Fashionpaper.ch teilt Ramona Bonbizin (35) alles rund um die Themen Fashion, Beauty, Reisen und Auto. Mit ihrem Partner Chris Kradolfer besucht sie Veranstaltungen oder testet Produkte aus. Während er sich um die Bilder kümmert, schreibt Bonbinzin die Berichte. 2017 machte ihr Kradolfer beim Märchenschloss im Disneyland Paris einen Heiratsantrag – natürlich nicht, ohne die Überraschung mit ihren Followern zu teilen.

Elena Habicher:

Follower: 25'000

Mama-Bloggerin Elena Habicher aus Zürich hat sich mit Family First all dem verschrieben, was das Herz junger Familien begehrt. Bei ihr finden Mütter und Väter in Deutsch und Englisch kinderfreundliche Ausflugsziele, Veranstaltungen oder auch die drei besten Rezepte für selbstgemachten Spielteig. Ein Produkt, das sie nicht selbst ausprobiert hat, würde Elena ihren Followern nie unter die Nase reiben.

(bz)