Wintergewitter lässt Strom ausfallen

Am Montagabend überquerten zahlreiche Gewitter und Sturmböen die Schweiz. SRF Meteo riet per Twitter, lieber die Regenjacke statt den Regenschirm mit nach Draussen zu nehmen. Dies auch, weil der Wind in den Abendstunden nochmals zulege – mit 60 bis 90 km/h im Flachland und 100 bis 130 km/h in erhöhten Lagen.

Besser Regenjacke als Regenschirm...☔️ Der Wind legt in den Abendstunden nochmals zu. Im Flachland #stürmische 60 bis 90 km/h, in erhöhten Lagen 100 bis 130 km/h. #SRFWarnung ^ls pic.twitter.com/sqMxRkKGsw — SRF Meteo (@srfmeteo) December 3, 2018

Meteonews sprach von einer «eindrücklichen Front mit eingelagerten Gewittern und Sturmböen» über der Alpennordseite. Die stärkste Böen gab es auf dem Chasseral mit 155 km/h, gefolgt von Courtelary mit 118 km/h. In Luzern reichte es immerhin für knapp 100 km/h.

Wie ein Leser-Reporter berichtet, fiel in Sumiswald BE wegen eines Gewitters sogar kurzzeitig der Strom aus. «Wir sassen kurz im Dunkeln, dann gingen zum Glück die Lichter wieder an», so der Leser.

(rab)