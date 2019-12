Wintersportler riskieren ihr Leben für Tiktok-Videos

Ein junger Mann sitzt mit Ski und Ausrüstung im Skilift. Plötzlich springt er bei voller Fahrt ab und landet auf dem mehrere Meter entfernten Boden der Piste. Dies ist nur eines von dutzenden Videos, die derzeit auf der Video-App Tiktok kursieren und gefährliche Stunts von Wintersportlern zeigen – darunter auch mehrere aus der Schweiz.

Umfrage Benutzt du Tiktok? Ja, ich lade auch selber Videos hoch.

Nein, mir gefällt Tiktok nicht.

Ja, ich schaue jeden Tag Videos auf der App.

Ab und zu, wenn mir langweilig ist.

Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich beim besagtem Skifahrer um einen 25-jährigen Schweizer. Das Video wurde auf einer Bergbahn in Laax GR gedreht. Wie der Skifahrer auf Anfrage sagt, sei der Abstand zwischen Gondel und Boden zwischen vier und fünf Metern hoch gewesen. Auf die Gefahr der Situation angesprochen, beschwichtigt der Wintersportler, dass er ein erfahrener Skifahrer sei und so etwas schon öfters gemacht habe. Direkt auf solche Sprünge abzielen, würde er aber nicht – nur, wenn sich die Gelegenheit dazu biete, fügt er an.

Snowboarder macht Klimmzüge an Gondelseil

Obwohl er selbst das Risiko als «eher gering» einschätze, räumt er ein, dass solche Stunts nicht für jeden geeignet sind: So könnten nur erfahrene Wintersportler das Risiko richtig abschätzen. Auch eine entsprechende Muskulatur und Technik seien laut ihm nötig, um die harten Aufschläge besser abzufedern. Mittlerweile hat er das Video von der App gelöscht.

Ein weiteres Video sorgt auf Tiktok ebenfalls für Aufsehen. Auch dieses Video soll auf einer Schweizer Bergbahn aufgenommen worden sein, wie der Ersteller mitteilte. Wo genau es gedreht wurde, lässt er allerdings offen. Darin zu sehen: Ein junger Snowboarder, der am Seil oberhalb der Gondel rumturnt und mehrere Klimmzüge macht, bevor er sich holprig wieder zurück in den Sitz schwingt. Das Video wurde bis Samstagnachmittag rund 400'000 Mal angeschaut und erhielt über 42’000 Likes.

Fehlbaren droht Passentzug und Strafanzeige

Die Bergbahnen Flims/Laax und Flumserberg sind sich einig: Solche Aktionen sind alles andere harmlos und können mitunter zu schwerwiegenden Verletzungen führen. «Leider verhalten sich Schneesportler immer wieder unvorsichtig, zum eigenen aber auch zum Leid Dritter – auch in unserem Schneesportgebiet», sagt Eliane Bernasocchi, Mediensprecherin von Laax. Sie betont, dass solche Aktionen gemäss den Sicherheitslinien verboten seien. Die Mitarbeiter seien angehalten, bei einem Verstoss einzuschreiten.

Der Wintersportler hat dann mit Konsequenzen zu rechnen: «Verfehlungen werden geahndet. Fehlbare Personen werden verwarnt, in groben Fällen der Skipass entzogen und/oder ein Hausverbot ausgesprochen», so Bernasocchi. Die Bergbahn Flumserberg geht sogar noch einen Schritt weiter: «Sofern man den Fehlbaren stellen kann, würde ihm das Ticket entzogen. Eine Strafanzeige bleibt vorbehalten», so Mediensprecher Heinrich Michel.

«Kommt er in die Rolle, ist er entstellt»

Die Rechtfertigung des 25-Jährigen lässt Bernasocchi nicht gelten. Freier Fall, Unkenntnis über das Verhalten der Liftanlage nach dem Absprung, die Beschaffenheit der konkreten Unterlage beim Aufprall und weiteres seien eher physikalischer Natur als Technik, findet die Mediensprecherin. «Erfahrungsgemäss sind die Risiken nie zu 100 Prozent richtig einzuschätzen, auch nicht von sehr erfahrenen Schneesportlern.»

Das Video vom Snowboarder, der am Seil der Gondel turnt, ist laut Michel ebenfalls «verantwortungslos, dumm und inakzeptabel». «Wenn er in die Rolle kommt, ist er für den Rest seines Lebens entstellt – wenn nicht sogar von Leib und Leben bedroht.»