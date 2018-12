Skifahrer unterschätzen oft das Lawinen-Risiko

Fünf Skifahrer überlebten im Gebiet Hohtälli oberhalb von Zermatt am Stephanstag eine Lawine. Die Skifahrer, die ausserhalb der Piste unterwegs gewesen waren, hatten Glück. In etlichen Regionen im Wallis herrscht zurzeit mässige bis erhebliche Lawingengefahr. Dies schreibt der «Walliser Bote» mit Verweis auf die täglichen Lawinenbulletins des Davoser Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF. Laut diesem ereignet sich rund die Hälfte aller tödlichen Lawinenunfälle während der Gefahrenstufe «erheblich». Unterschieden wird zwischen den Stufen gering, mässig, erheblich, gross und sehr gross.

«Die Gefahrenstufe ‹erheblich› wird am häufigsten unterschätzt», sagt Peter Schwitter, Lawinenexperte und Chef des regionalen Sicherheitsdienstes Aletsch. Dabei sei diese Lawinenstufe «brandgefährlich», warnt Schwitter. Wintersportlern rät er, sich in diesen Tagen sehr gut zu erkundigen oder nur in Begleitung eines Bergführers abseits der Pisten zu fahren.

Fahrlässigkeit nennt er als eine der Hauptursachen von Lawinenunfällen. «Wird die Gefahrenstufe herabgesetzt, schwindet bei so manchen auch die nötige Vorsicht.»

Gefahr ist nicht gebannt

Viele Wintersportler beachteten laut Schwitter die zweimal pro Tag verschickten SLF-Lawinenbulletins zu wenig. Er stellt zudem klar, dass eine Gefahrenstufe immer nur für eine Region und nicht für einen bestimmten Einzelhang gelte. So könne in gewissen Hängen immer noch eine erhebliche Gefahr lauern, auch wenn für ein Gebiet die Stufe mässig gelte.

Aber auch die Ausrüstung sorgt dafür, dass Wintersportler Gefahren unterschätzen. Durch die grosse Palette an Ausrüstungen werde den Leuten oft eine falsche Sicherheit suggeriert, sagt Schwitter.



(bz)