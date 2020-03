Red Bull profitiert von Zucker-Subventionen

Der Bund unterstützt wegen des tiefen Zuckerpreises die Schweizer Zuckerrübenproduzenten mit jährlich 36 Millionen Franken. Das Unternehmen Red Bull, das in Widnau SG jährlich bis zu drei Milliarden Dosen abfüllt, kauft jährlich bis zu ein Viertel des Schweizer Zuckers und ist damit der grösste Abnehmer. Für Josef Meyer, den Präsidenten der Schweizer Zuckerrübenproduzenten, wenig Grund zur Freude: «Wenn die Preise nicht stimmen, kann man nicht zufrieden sein mit einem Kunden.»

Wie die SRF-«Rundschau» berichtet, ist die Subventionsstrategie des Bundes für den Energy-Drink-Hersteller ein lukratives Geschäft. Mathias Binswanger, Professor für Ökonomie an der Fachhochschule Nordwestschweiz, sagt: «Wenn Subventionen an Bauern gezahlt werden, wird ein geringerer Preis bezahlt. Auf diese Art gehen Subventionen indirekt an die Nachfrager.» Binswanger schätzt, dass Red Bull dadurch 5 bis 10 Millionen jährlich von den Subventionen abschöpfen kann.

«Schätzungen sind viel zu hoch»

Gegenüber der «Rundschau» bestreitet Red Bull die Höhe dieser Subventionsprofite und lässt verlauten, dass diese Schätzungen die tatsächlichen Beträge in erheblichen Masse übertreffen würden. Neben Red Bull sind Migros, Coop und Schokoladenhersteller grössere Käufer von Schweizer Zucker.

Nicht glücklich über diese Umstände ist man auch in der Politik. Nationalrat Kilian Baumann (Grüne) bezeichnet den Vorgang als unschön. Es habe sich ein Speckgürtel um die Bauern gebildet, der diese Gelder absauge. Auch Kathrin Bertschy (GLP) stört sich daran, dass Steuergelder indirekt Unternehmen wie Red Bull zugutekämen. Beide Politiker setzen sich für eine ökologische Produktion von Zucker ein, die höhere Preise für den Zucker erwirken könnten.

